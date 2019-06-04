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湯家驊：仇恨政權 未必助平反

【明報專訊】湯家驊2015年辭任立法會議員，議會內的最後發言是關於六四︰「無論你權力多大，如何呼風喚雨，六四永遠都會存在。」如今已是行政會議成員的他說仍有堅持︰「文革那麼大件事都有平反機會，為何六四不可？」2017年，作為候任行會成員的他出席維園六四集會，「有市民見到我說︰『嘩﹗行會成員都來？』」但去年和今年，他都選擇避席，「是怕個別民主派支持者，我不希望尷尬場面出現」。

稱因不信任北京 拒當律政司渡九七

1989年6月4日，湯家驊從英國返港，得悉軍隊鎮壓學運，「好大打擊，非常痛心」，更有「恐共」心態︰「害怕一國兩制不會成功，（軍隊）開槍前有保留，開槍後更大。」1992年，港督衛奕信邀他出任法律專員，承諾3年後晉升首名華人律政司，期望他過渡九七，湯稱因不信任北京而拒絕︰「我不敢肯定回歸後自己能否接受一國兩制而留港。」

獲委入行會 照去燭光晚會

六四後，由於「討厭政治」，他有10年不到維園集會，其後當上大律師公會主席，也準備「不談政治」。至2004年晉身立法會，每年也發表「毋忘六四」言論，亦再到維園︰「說來慚愧，我是為籌款才出現的。」他說，自加入政黨後，每年在維園「都是在場外『嗌咪』至散場，反而退黨後，才可進去參與集會」。

2017年6月4日，候任特首林鄭月娥已公布行會成員名單，湯家驊是其一，他與「民主思路」黨友們到維園集會。「有市民見到我，說︰『嘩﹗行會成員都來？』」他到場，靜靜坐下，點起燭光，「懂唱的歌如《自由花》，會唱」，但不叫口號，「『結束一黨專政』不會叫，覺得沒甚意義，也不符我的政治看法」。他強調尊重支聯會，也尊重叫口號的人，但他到場是為悼念死難者︰「我們是否要繼續，去懲罰、仇恨政權作為六四的主調子？我不反對其他人有此心態，但我希望國家進步，希望有民主，但仇恨政權未必會達到（平反六四）目標。」

「平反非認錯 意在重新定性」

湯家驊說，自己從未受過北京或港府壓力，「沒有人敢和我說（避談六四），他們也知道說了也改變不了我」，他更反過來向中共官員談六四︰「不斷用我的方法影響北京官員。我接觸不到、影響不到國家領導人，但我見到官員便有機會維護六四晚會的存在，解釋我們是為了悼念，不是為了推翻你們。」

搜尋社交網站，發現逢有湯家驊的言論，無論是媒體報道抑或他專頁發文，底下均有人批評、調侃他。「不上心是假的。」湯家驊苦笑說「入得廚房抵得熱」，然而「被咒全家，我不應該接受」，是故，去年及今年，他都不出席維園集會。「我不出席六四（集會），不是因為特首，是因為部分民主派支持者。我會避免不愉快事件發生。」但他說仍會以自己方式悼念，相信「六四」必得平反︰「平反不是要跪下認錯，而是重新去定性一個運動對國家的貢獻或對國家的傷害，都要有個說法。」

相關字詞﹕湯家驊 六四30周年 六四30年

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