政改煞停黨政未分 意外造就經改加速

八九民運發生時，中國已踏上改革開放之路，張炳良說已故國家領導人鄧小平在1980年代初搞改革，想「黨政分開、政企分開」，曾提出言論不能單一，態度進取；趙紫陽的「十三大報告」非常開放，鼓吹黨政分開、社會協商等。但六四後政改停頓，前國家主席江澤民重新肯定每個單位的黨委領導性，到今天習近平治下變成黨政合一。

西方圍堵 張：為何中國未倒？

張認為，當時政制不前，經濟更需改革，在鄧小平南巡，中國經濟全面開放的速度，比80年代預計的更大，又爭取加入世貿組織，「將國企釋放、民企進場」。他說，六四後中國被西方國家圍堵制裁，不少評論認為「中國必倒」，他問道「為何中共能在危機中生存？」，他說不能因中共六四鎮壓就抹煞所有事。

30年過去，中共有否改變？張說「中共有其不變的實質，如黨一元化的領導，但有些地方卻更多元」，舉例內地容許在環境議題上有群眾運動。政治有否更包容？張說民生也是政治一部分。他說：「當權政府對自己愈有信心，可以愈有包容性，當你有很多顧慮，即使不公開講，你都會比較不安。」