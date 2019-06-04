肛交性侵網友案 廚工涉姦單親母

控方開案陳辭稱，當時21歲的事主Q，前年4月透過交友程式「SweetRing」認識自稱「丘比特」的被告梅錦添，其後應被告邀請到酒吧見面。被告自稱為駐守油尖旺區的反黑組警員，負責「掃黃賭毒」。至清晨5時，被告稱與家人爭吵，並將當時感頭暈的Q帶到賓館，更企圖強姦Q。Q提出付錢換取離開，被告取走Q身上的百多元，又要求Q另付1000元，更一度稱自己為警察、熟悉法例，帶她到酒店不屬強姦。

一事主付錢脫身

同年8月，另一事主、當時33歲的R於Instagram認識被告，被告形容自己為「政府流動保安」、「掃黃賭毒」，並發送疑似有警徽的記事冊套和黃竹坑警校照片予R。一個月後R與被告見面，惟R當時喝醉和嘔吐，遭被告帶至賓館性交，其間被告無視R的不願意，強行與R肛交。

第3名事主、當時31歲的單親母親P則於同年7月在「SweetRing」認識被告，被告曾發送相同的記事冊套和警校相片予P，又稱自己的職業為「force」。二人於同年9月26日在酒吧見面，被告送P回家時要求留宿，其後強姦她。P其後於網上論壇透露經歷，獲Q和R聯絡，P和Q及後一同報警。控方表示被告從未成為警員，被捕後曾在警誡下解釋，自稱任職「force」是因曾任機場保安。

聆訊今續。

【案件編號：HCCC334/18】