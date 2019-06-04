水漲船高 料業主叫價硬

90年代購63物業 部分升值近2倍

政府昨交代1995至98年購入作社福設施的物業現况。本報翻查部分資料，例如1996年以1700萬元購買的中環擺花街中晶商業大廈2樓全層，面積約2042呎，用作長者鄰舍中心，呎價8325元，按中原地產資料，該廈最近期成交個案為去年8月，19樓全層以5098萬元售出，呎價近2.36萬元。若以此推算，政府持有單位升值或可達1.8倍。

另一政府1995年以1270萬元購入、灣仔謝斐道百達中心2樓的1634呎物業，用作長者鄰舍中心，呎價約7772元。根據中原資料，該廈低層一個2341呎單位4月以4200萬元售出，呎價約1.79萬元，以此比較，政府持有單位或可升值1.3倍。

測量師學會房屋政策小組主席林家輝表示，一般2、3樓可作社福用途物業，價值較地舖低，但擔心有業主抬價，建議政府訂出條件在各區招標，要求業主報價，以市場競爭避免不合理叫價。