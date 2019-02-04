200億購158社福用物業 元朗最多 張超雄稱為規劃「補鑊」 促交代服務短缺情况

據勞福局及社署向立法會福利事務委員會提交文件，政府擬購商業樓宇、寫字樓或活化工廈，設置158個社福設施，總樓面面積約5.7萬平方米，遍佈18區，以元朗、沙田及油尖旺區最多（見表）。

長者鄰舍中心增最多 幼兒中心區區有份

18類設施中，以長者鄰舍中心最多，提供社區支援，如輔導、康樂活動等服務，將增設48間，其中東區及中西區最缺服務，各將增設6間。當局亦擬增設15間長者日間護理中心及7間長者地區中心。

當局擬增28間幼兒中心，每區增設至少一間，元朗與西貢區獲分配最多，各有3間。另外，由於為幼稚園的輕度殘疾幼兒而設的到校學前康復服務2018至19年度起恒常化，政府擬買物業增設12個到校學前康復服務辦公室。

計劃另預算約6.74億元裝修、設備等非經常開支，由獎券基金承擔。當局計劃爭取今年7月向財委會申請撥款，若獲批，社署與政府產業署明年首季開始買物業，預計首批物業明年底起提供服務。另約2023年首季買最後一批物業，料2023年底至2024年初投入服務。

首批最快明年底啟用

香港保護兒童會服務總監麥鏡英歡迎政府在各區增設幼兒中心，並稱元朗及西貢區有較多新屋邨及私樓落成，不少為年輕家庭，對幼兒照顧服務需求大，其中西貢更無資助獨立幼兒中心。他促請政府未來在較多新屋邨落成的地區，加強幼兒照顧服務。

立法會議員張超雄表示，物業分佈未能清晰反映購置準則，冀政府交代各區服務短缺、輪候時間等數據。他說元朗等新市鎮年輕家庭多，對家庭及幼兒照顧服務需求高，「今次反映政府過往規劃失當，才要補鑊式買樓」。

元朗區議員、立法會議員鄺俊宇表示，元朗區較多年輕、單親或在職家庭，尤其天水圍，對幼兒照顧服務需求很高。他相信今次「只是止咳」，長遠需做好規劃；亦關注政府入市如何不至令市場波動。