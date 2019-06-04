「百億」生意談不成 商人遭勒索3500萬

首被告盧振輝（32歲，又名阿輝）被控3項自稱三合會成員罪，另與次被告蔡志恒（53歲，又名波哥）共同被控一項串謀勒索罪。據三合會專家意見，「勝記」泛指三合會「和勝和」。

作法認識 被告自稱「勝記」

已婚男事主X出庭作供，他聲稱經營電子貿易公司20多年，但近年市况不佳，遂於前年6月開始做「升運」法事，其間認識師傅的其中一名徒弟，即首被告「阿輝」。其後於同年7月31日，X深夜時分到大埔新娘潭作法，事後阿輝駕車送X歸家途中，曾說要介紹生意伙伴予X認識，又指該伙伴「係同一個阿公，都係勝記嘅」。

阿輝於同年8月尾相約X在大角嘴一餐廳見面，並介紹次被告「波哥」予X，波哥稱「會搵到提供100億嘅金主」，做兌換生意，並叫X找接頭人。控方問及「100億」是什麼貨幣，X稱「唔記得」，「有時係100億美金，有時100億港紙，有時100億人民幣」 。

X續指出，他於同年10月25日及11月4日，均帶同兩名日本商人與兩名被告見面，惟生意仍「傾唔成」。據控方開案陳辭，阿輝其後怪罪X生意安排不妥，要求X簽下欠債字條，須向波哥賠償3525萬港元。X於其後數月確實向兩名被告繳付共2.3萬元，最後因太擔心家人安危報警。審訊今續。

【案件編號：DCCC12 /18】