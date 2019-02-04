偵探社跟蹤無GPS 涉違商品例 一人被捕 職員：廣告要吸引少少

據了解，去年有客人經由網頁獲悉私家偵探社可提供個人定位追蹤服務（GPS），登門了解後，要求偵探社追蹤前妻行蹤，合共支付約8萬元費用。惟最後在偵探社報告得知追蹤過程沒有使用GPS項目，曾要求退款，其後再向海關舉報。

涉事摩斯私家偵探社，據其網頁資料，公司於2017年成立，團隊包括多名前紀律部隊人員，提供多項偵探服務，包括伴侶出軌、子女背景、商業訴訟及尋人行蹤等調查服務。其中在介紹調查婚外情的「真實成功個案」中，文章標題為「衛星定位智破不忠『叛侶』」，內文亦寫有衛星定位追蹤、高清拍攝等。

偵探社：客人可自行購追蹤器

摩斯私家偵探社高級調查主任洛震霆接受查詢時表示，男客人去年年中提出跟蹤前妻要求，曾問及可否提供GPS服務，當時回應客人稱，可自行購買追蹤器放置在前妻的手袋或汽車內，透過電話應用程式連接配件，便可獲取目標位置資料，惟沒有承諾由公司一方提供該服務。所收取8萬元費用，為一星期跟蹤、拍攝及錄像的收費，並不包括定位追蹤服務。

洛續指出，現時追蹤裝置十分普遍，常用於追查長者或外傭行蹤，並無違法。

至於被問及公司網頁列有「衛星定位智破不忠『叛侶』」宣傳字句，是否涉誤導成分，洛指是一種銷售及宣傳手法，「廣告嘅嘢，一定要寫得吸引少少」。

海關：曾書面稱包GPS

海關昨午在上海街28號恒邦商業中心的私家偵探社，拘捕一名銷售職員，涉嫌銷售偵探服務過程中作出虛假聲稱，違反《商品說明條例》，案件仍在調查中，被捕男子將被帶返海關總部扣查。海關初步調查，偵探社曾以書面寫追蹤服務包括GPS，其公司網頁亦有寫出衛星定位追蹤，將循服務內容細節深入調查。案件為首宗涉及GPS追蹤服務違反《商品說明條例》。