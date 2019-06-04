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商戶入泰韓冰鮮豬應市

【明報專訊】上水屠房第二度有豬感染非洲豬瘟後關閉全面清潔消毒，單靠荃灣屠房宰豬，供應量大跌致新鮮豬肉零售價大漲，亦帶動冰鮮豬肉需求。有冰鮮豬肉商指生意額升三成至四成，本月中將引入韓國冰鮮豬肉應市。連鎖超巿百佳及惠康亦表示正增加不同產地的冰鮮及急凍肉食供應。

本地豬未長足秤已劏

香港禽畜業聯會副主席林榮源稱，活豬從農場的出貨價約每斤26至30元，但部分零售店豬價漲至每斤150元，本地豬農已等不及豬長至約130斤，約長至110公斤已送往屠宰。海崇畜牧發展有限公司負責人蔡先生說，內地冰鮮豬肉出貨價微升至28元一斤，冰鮮豬銷售額較平日升三成至四成，急凍豬肉銷量亦增兩成。蔡說自內地爆發非洲豬瘟，已着手引入其他地方的冰鮮豬肉，料本月中可引入韓國冰鮮豬，之後引入泰國冰鮮豬，確保供應充足。

冰鮮肉商未雨綢繆，傳統南貨店「三陽號食品」老闆娘袁太稱，上月初恢復活豬供應的第三天，已大手買入400斤豬肉製鹹肉糉，縱使近日活豬供應有限，她亦未受影響。

百佳超級市場回應稱正尋求增加泰國、巴西、美國等其他地區冰鮮及急凍肉類和海鮮供應，而近日冰鮮及急凍豬肉和家禽等銷量按年上升。惠康回應稱，新鮮豬肉來自本港農場，另已增加不同產地的冰鮮及急凍肉食、海鮮供應。

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