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鏹淋老闆娘毁容 按摩女囚12年

【明報專訊】50歲嗜賭足浴店女按摩師聲稱不堪被追債，向老闆娘淋通渠水及用生果刀插對方5至6下，老闆娘頭臉及上身等七成皮膚嚴重燒傷，鼻軟骨失去至塌鼻，面容盡毁。女按摩師昨承認一項有意圖而淋潑腐蝕液體罪名，高院法官判刑時引述報告指事主形容自己猶如行屍，生人勿近，一生盡毁，重判她入獄12年。

事主自比行屍 痕癢疼痛受歧視

認罪的被告但照娟（50歲）昨在庭上不斷哭泣，透過辯方呈上求情信向姓黃事主道歉及懇求原諒。法官在判刑時引述事主（案發時46歲）的報告指出，她傷勢恐怖，毁容及抑鬱，因嘴巴不能全合而無法進食固體食物，又會不停流眼水，呼吸不暢順，難以走路，身體痕癢疼痛。精神報告指事主案發後自覺猶如行屍（walking-dead），不敢走在街上，甚至曾有路人不願其子女靠近，亦有商戶不願賣食物給她。

法官判刑時直斥被告冷血，又指被告欠債還錢天公地道，她反而因不想還錢而毁掉事主一生。法官以18年監禁作量刑起點，因被告認罪獲扣減刑期，最終判處她監禁12年，稱她罪有應得。

爛賭欠6萬 不滿被追債行兇

案情指出，被告2003年認識事主，兩人不時一起到澳門賭博，被告因此欠下事主6萬元。前年4月23日，被告聲稱還錢，到事主深水埗家中向她淋一瓶通渠水，之後再取刀向事主插了5至6下；事主受傷倒地，全臉發黑，之後送院接受治療，其臉、頸、上肢兩側、前胸、上背及下肢兩側約七成皮膚受到三級程度的全層化學燒傷，前額有裂傷，右胸尖位有插傷。事主共接受14次植皮手術，明顯毁容、失去部分鼻軟骨及面部正常輪廓，其面、頸、上身等大部分皮膚均布滿大面積深層粉紅色的肥厚疤痕。涉案通渠水經化驗，證實硫酸濃度達97%。

辯方求情時透露，被告生於湖北，在內地結婚後育有一子，之後離婚改嫁港人及移居香港，婚姻同告失敗，之後染上賭癮，經常去澳門賭博。被告案發時在事主經營的足浴店工作，月入7000元。

辯方稱，被告共借事主6萬元，案發時已還2萬，可是事主男友不斷催促被告還錢，以致被告憤怒才衝動犯案。法官反駁稱，被告預先購買通渠水，顯示她有預謀犯案。

【案件編號：HCCC12 /19】

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