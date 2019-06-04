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調查：1/3醫管局醫生 不滿目前工作

【明報專訊】醫院管理局醫生流失率屢見新高，一項關於公私營醫生工作滿意度的調查顯示，逾三分之一受訪醫管局醫生不滿現時工作，而考慮離開醫管局的最大因素是工作量，其次是薪酬及晉升機會。醫學界立法會議員陳沛然批評醫管局挽留人手措施不到位，並認為醫院認證工作「牛頭不搭馬嘴」，要求停止認證，優先處理輪候時間長、病房「迫爆」等問題。

陳沛然委託中文大學香港亞太研究所，於今年2月25日至3月29日向全港醫生郵寄13,142份問卷，再交回中大分析。調查成功訪問829名醫管局醫生和441名私家醫生，另104人任職衛生署及大學等。

臨牀腫瘤科78%不滿居首

工作滿意度方面，34%受訪醫管局醫生對現時工作不滿（不滿意及非常不滿意）；選擇滿意或非常滿意的有29.8%。調查另列出12個分項予醫生評分，醫管局醫生的不滿程度均比其他機構高，最高有60.2%不滿工作量，不滿工作生活平衡及人手編制的分別有49%和48.7%。以專科分類，臨牀腫瘤科、內科、家庭醫學的受訪醫管局醫生不滿程度位列首三位，不滿比例依次為78%、69%及67%（見表）。

考慮離職 63％因工作量

在有回應考慮離開醫管局原因的397名受訪者中，63.2%表示會考慮工作量問題，其次48.1%認為與薪酬有關，另44.3%認為是晉升機會問題。324名私家醫生當中，工作量及晉升機會為離職主因，比例分別為51.9%和42.9%。

陳沛然促停新一輪認證

陳沛然要求醫管局停止新一輪醫院認證工作，稱現時公院病房迫爆，急症室及門診輪候時間長，若繼續推行認證是「牛頭不搭馬嘴」，反問：「飯都未有得吃，你跟我說吃好一點？」

醫管局發言人稱，已於2017年7月暫停所有醫院認證活動，現時已成立又總辦事處及聯網代表組成的新工作小組，探討持續質素改善新方案，期望減少前線員工的行政工作。

發言人又說，新計劃仍在諮詢，暫沒推行時間表及詳情。醫管局會繼續推行增聘及挽留人手措施。

相關字詞﹕醫管局爆煲 人手流失 醫管局

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