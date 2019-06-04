泳客溺斃研死因 揭救生真空 救生員認飲水上廁離崗位

原3人當值 一補假兩離崗位

事主郭紹豪（終年40歲）於2016年8月11日下午5時許到北葵涌賽馬會游泳池游泳，被救起時已昏迷，送院不治。庭上昨播放泳池的閉路電視錄影，可見事主在踩水和潛泳，其中一分鐘內，他三度浮上水面又沉到水底，從他掙扎至被救起，歷時約12分鐘。

死者由掙扎至救起歷12分鐘

負責在主泳池池邊當值的救生員鄭國輝供述，他於5時29分從主池的瞭望台轉更到「巡池位」，原定5時30分到池邊當值，但他「想飲水和去廁所」，所以「遲咗少少去接替」。當鄭回到主泳池，看見同事梁福華（譯音）從瞭望台走下來，指着水底的黑影，鄭即時叫梁「落水」，梁把事主拖上池邊，兩度使用AED機（自動體外心臟去顫器）及做心肺復蘇法，事主一度嘔吐，但仍不清醒。

知會上級飲水 獲覆「哦」不知是否獲批

鄭續稱，他去飲水前曾用對講機尋找高級救生員羅競偉，但不獲回應，他走到救護站途中，在樓梯轉角碰上剛上班的羅，羅問他「去邊」，鄭說「去飲水」，羅「哦」了一聲。鄭承認他不知這是否等於獲羅批准。

高級康樂助理李冠棠供稱，羅競偉當日請了3小時補假，羅原負責在主泳池當值，但由於沒人頂替其崗位，故主池只有兩名救生員當值。死因研訊主任指出，根據工作指引，若救生員離開崗位須得上級批准，而由於羅不在，救生員應直接向李報告，惟李說當值的救生員沒向他請示。

家屬問李冠棠「你覺唔覺得對泳客不負責任」，李答「當然係唔理想」，亦承認救生員違規。李強調救生員很少擅離職守，今次屬個別事件，只因羅競偉臨近退休要清補假，而事故在他放假期間發生。

李事後撰寫溺斃事件報告，形容事故「沒有不尋常」，原因是事主「沒有揮手或呼喚示意救援的動作」；死因研訊主任質問他是否認為應由泳客負責改善自己。李回應稱，他漏寫了事主潛泳12分鐘，承認屬不尋常。聆訊今續。

【案件編號：CCDI-641/16】