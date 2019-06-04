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前稱可研究 陳弘毅：港人港審難符中港憲制關係

【明報專訊】基本法委員會委員、香港大學法律學院教授陳弘毅早前在網誌撰文，表示由實政圓桌田北辰提出的「港人港審」方案值得進一步研究和考慮，他昨日說，「港人港審」難克服法律障礙，原因之一是「國民不引渡」原則適用於國與國之間，而香港不是國家，難以符合與中央的憲制關係。

「國民不引渡」只適用於國與國

陳弘毅昨在港台節目《自由風自由Phone》時說，不少實行「國民不移交」原則的國家，本身都有廣泛域外法權，若在港實行，需修改多項法律，短時間難以做到。他引述澳洲悉尼大學中國法教授凌兵早前在本報刊登的文章指出，根據《基本法》，除附件三所列的以外，內地法律不得在港實施，「港人港審」意味或要在港審訊在內地犯法港人，有可能違反基本法。

審內地犯法港人 或違基本法

陳續說，有內地學者在期刊指出，內地認為與香港的移交屬「區制」引渡，故不同意全面引進符合國際移交安排的標準，包括政治犯不引渡、酷刑對待、死刑不移交等，故兩地商討逾20年都無法達成協議。他說現行條例完全符合國際人權要求，中央在個案移交上願接受國際標準，已作很大讓步。

節目後被問及內地追溯期議題，陳弘毅稱內地對於追溯期有規定，例如5至10年的罪行，追溯期為10年，若獲最高人民檢察院批准便可延長，但有關條文不會隨便應用。他說，無罪推定、公開審訊等權利已符合內地的刑事條文要求，毋須改動內地法律，加上若中港移交逃犯，一定受國際傳媒廣泛關注，內地若同意協議，他不相信會輕易違反承諾。

明報記者

相關字詞﹕追溯期 港人港審 陳弘毅 移交逃犯 田北辰

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