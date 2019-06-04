內地法院核准後 超追訴期可續起訴

李家超：會要求保證符合內地追訴期

李家超重申，不同司法管轄區就追訴期有不同條文，關鍵是特區政府要請求方確保，提出要求時，案件所涉的罪行在其法律中仍在追訴期之內。民主黨鄺俊宇質疑，「阿爺要追數，你就不能走數」，稱追訴期形同虛設，「龍門在最高人民檢察院度」。他引用內地刑法條文，反駁李家超曾稱內地在追訴期已過後疑犯不會被追訴。李家超反問「唔通我們覺得咁嚴重的罪行，不追究是理所當然？」根據內地《刑法》第87和88條，除了案發20年後經最高人民檢察院核准後可追訴外，亦有兩種情况不受追訴期限制：包括中央人民檢察院、公安機關、國家安全機關立案偵查或人民法院受理案件後，逃避偵查或審訴的；及被害人在追訴期內提告，人民法院等當立案而不立案的。

鄺俊宇質疑龍門在最高檢

至於法庭如何把關處理只有表面證據的移交個案，律政司副國際法專員林美秀稱，表面證據「實質絕不表面」，請求方不能單純提出指稱就要求移交，而要由直接聽到、親眼見到事實的證人提交供辭，解釋案件如何發生，證據充分的程度是如交予陪審團審議，在適當引導下如獲接納，可以足夠將該人定罪。大律師公會前主席陳景生接受查詢時稱，林的說法「一半對一半錯」，因陪審團可決定入罪與否；法庭處理移交案時，與訟人或被告沒機會盤問證人，只有文件作證據。

李家超亦在會上透露，回歸至去年底，以雙邊協議移交到其他地方的有104人，涉及的嚴重罪行包括販毒（38宗），詐騙、搶劫、欺詐和盜竊（32宗）、謀殺或誤殺（12宗）等。

另外，逃犯條例修訂草案下周三恢復二讀，被問到立法會將在7月中休會，會否考慮限時辯論，立法會主席梁君彥說目前仍有很多法案處理，要逐一審視法案後再決定。