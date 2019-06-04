港聞

港聞一

下一篇 上一篇

內地法院核准後 超追訴期可續起訴

【明報專訊】立法會保安事務委員會昨續開會討論《逃犯條例》修例。建測規園界議員謝偉銓提到內地刑法中極嚴重罪行的追訴期為20年，但20年後仍可報請最高人民檢察院核准後再追訴，關注內地在什麼情况下會引用此例，特區政府收到請求會如何處理。保安局長李家超回應時稱，自己並非內地執法人員或法律專家，但會在移交安排中要對方保證，提出要求必須符合當地的追訴的期限。

李家超：會要求保證符合內地追訴期

李家超重申，不同司法管轄區就追訴期有不同條文，關鍵是特區政府要請求方確保，提出要求時，案件所涉的罪行在其法律中仍在追訴期之內。民主黨鄺俊宇質疑，「阿爺要追數，你就不能走數」，稱追訴期形同虛設，「龍門在最高人民檢察院度」。他引用內地刑法條文，反駁李家超曾稱內地在追訴期已過後疑犯不會被追訴。李家超反問「唔通我們覺得咁嚴重的罪行，不追究是理所當然？」根據內地《刑法》第87和88條，除了案發20年後經最高人民檢察院核准後可追訴外，亦有兩種情况不受追訴期限制：包括中央人民檢察院、公安機關、國家安全機關立案偵查或人民法院受理案件後，逃避偵查或審訴的；及被害人在追訴期內提告，人民法院等當立案而不立案的。

鄺俊宇質疑龍門在最高檢

至於法庭如何把關處理只有表面證據的移交個案，律政司副國際法專員林美秀稱，表面證據「實質絕不表面」，請求方不能單純提出指稱就要求移交，而要由直接聽到、親眼見到事實的證人提交供辭，解釋案件如何發生，證據充分的程度是如交予陪審團審議，在適當引導下如獲接納，可以足夠將該人定罪。大律師公會前主席陳景生接受查詢時稱，林的說法「一半對一半錯」，因陪審團可決定入罪與否；法庭處理移交案時，與訟人或被告沒機會盤問證人，只有文件作證據。

李家超亦在會上透露，回歸至去年底，以雙邊協議移交到其他地方的有104人，涉及的嚴重罪行包括販毒（38宗），詐騙、搶劫、欺詐和盜竊（32宗）、謀殺或誤殺（12宗）等。

另外，逃犯條例修訂草案下周三恢復二讀，被問到立法會將在7月中休會，會否考慮限時辯論，立法會主席梁君彥說目前仍有很多法案處理，要逐一審視法案後再決定。

相關字詞﹕保安局 律政司 李家超 保安事務委員會 逃犯條例

上 / 下一篇新聞

條例列明倘涉國防 中央可指令移交 陳文敏：意味廢除特首把關權力 陳弘毅：只適用於外國申請
條例列明倘涉國防 中央可指令移交 陳文敏：意味廢除特首把關權力 陳弘毅：只適用於外國申請
前刑檢專員：中央從未干預移交
前刑檢專員：中央從未干預移交
林鄭拒見法律界選委 陳景生：不負責任
林鄭拒見法律界選委 陳景生：不負責任
前稱可研究 陳弘毅：港人港審難符中港憲制關係
前稱可研究 陳弘毅：港人港審難符中港憲制關係
泳客溺斃研死因 揭救生真空 救生員認飲水上廁離崗位
泳客溺斃研死因 揭救生真空 救生員認飲水上廁離崗位
調查：1/3醫管局醫生 不滿目前工作
調查：1/3醫管局醫生 不滿目前工作
鏹淋老闆娘毁容 按摩女囚12年
鏹淋老闆娘毁容 按摩女囚12年
商戶入泰韓冰鮮豬應市
商戶入泰韓冰鮮豬應市
偵探社跟蹤無GPS 涉違商品例 一人被捕 職員：廣告要吸引少少
偵探社跟蹤無GPS 涉違商品例 一人被捕 職員：廣告要吸引少少
取手機裝程式追蹤涉違法
取手機裝程式追蹤涉違法
「百億」生意談不成 商人遭勒索3500萬
「百億」生意談不成 商人遭勒索3500萬
城巴攔腰撞穿梭巴17傷
城巴攔腰撞穿梭巴17傷
200億購158社福用物業 元朗最多 張超雄稱為規劃「補鑊」 促交代服務短缺情况
200億購158社福用物業 元朗最多 張超雄稱為規劃「補鑊」 促交代服務短缺情况
水漲船高 料業主叫價硬
水漲船高 料業主叫價硬
肛交性侵網友案 廚工涉姦單親母
肛交性侵網友案 廚工涉姦單親母
走入建制 張炳良沉思代燭光：京看待港民主 六四後更顧忌
走入建制 張炳良沉思代燭光：京看待港民主 六四後更顧忌
政改煞停黨政未分 意外造就經改加速
政改煞停黨政未分 意外造就經改加速
湯家驊：仇恨政權 未必助平反
湯家驊：仇恨政權 未必助平反
彭定康：英批判克制 免阻建機場
彭定康：英批判克制 免阻建機場
三十年前今日 中共血腥鎮壓群眾 軍隊開槍死傷三千
三十年前今日 中共血腥鎮壓群眾 軍隊開槍死傷三千
飾天安門母親 如親歷其痛 首赴晚會 六四劇演員：代遺屬亮燭
飾天安門母親 如親歷其痛 首赴晚會 六四劇演員：代遺屬亮燭
部分大專組織去晚會
部分大專組織去晚會
《我是記者》真名說真話
《我是記者》真名說真話
西九首席財務總監請辭 離職第6人 議員憂管治斷層 促管理局交代
西九首席財務總監請辭 離職第6人 議員憂管治斷層 促管理局交代
動物心電儀雲端傳輸AI診斷
動物心電儀雲端傳輸AI診斷
曾於美衛生部研腦電波
曾於美衛生部研腦電波
專欄﹕中國OS的成敗關鍵／文：章濤
專欄﹕中國OS的成敗關鍵／文：章濤
尊子漫畫
尊子漫畫
睇到「師奶聯署」反修例 葉劉：驚老公內地包二奶被移交？
睇到「師奶聯署」反修例 葉劉：驚老公內地包二奶被移交？
民主黨獲贈暗喻六四內地首日封
民主黨獲贈暗喻六四內地首日封
運動平台宣傳3.7公里運動 「呢一場，你參唔參加？」
運動平台宣傳3.7公里運動 「呢一場，你參唔參加？」
貼維園指示牌 社民連派2萬張六四貼紙
貼維園指示牌 社民連派2萬張六四貼紙
沙中線聆訊 忽然關熱刺事
沙中線聆訊 忽然關熱刺事
8．4全民運動日 重點推廣武術
8．4全民運動日 重點推廣武術