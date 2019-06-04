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林鄭拒見法律界選委 陳景生：不負責任

【明報專訊】保安局長李家超上周在立法會保安事務委員會稱，新聞界以至法律界人士「根本唔了解《逃犯條例》運作」。全體法律界選委去信特首林鄭月娥，邀請她或相關官員公開會晤解釋修例。特首辦昨回信選委代表陳景生，沒答應安排會面，說歡迎選委透過保安事務委員會平台表達意見。陳景生接受本報記者查詢時批評林太不負責任，「佢話我唔明，佢又唔解」。

特首辦：可透過保安委會表達意見

大律師公會前主席陳景生說，委員會根本不會安排公聽會，讓選委可參與發言，只能透過法律界議員郭榮鏗表達意見，而郭的發言機會亦有限。他說既然林太不肯「開聲」，他也「撬唔開佢把口」，批評政府不願討論，但在外又說法律界不明白，說服力不足。

陳說會參加本周四法律界「黑衣遊行」和周日民陣反修例遊行。法律界選委、公民黨主席梁家傑批評林鄭「貫徹始終地對法律專業不尊重」，不願與選民對話，態度囂張。

梁家傑：貫徹始終不尊重法律

多間中學校友發起聯署反修例，稱蒐集到185間中學逾12萬人聯署，今於《明報》頭版刊登廣告，重申反對修例，並呼籲市民參加民陣遊行，當中包括「一群培僑中學校友」等傳統愛國學校舊生。

要求化名「范修禮」的發起人說，各校聯署的發起人不約而同地互相聯絡，令登報的合作只用了約一星期便完成，登報的約20萬元是按學校各自負責約1000元，形容「我們都是被不願意聆聽民意的政府煽惑出來」。

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