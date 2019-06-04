前刑檢專員：中央從未干預移交

何俊仁：相信曾干預斯諾登案

美國中情局前僱員斯諾登（Edward Snowden），因揭發美國政府監控國民通訊而被通緝，2013年匿藏香港。協助他的律師何俊仁表示，當年與保安局會面時，政府代表僅抄筆記，無任何回應，他認為事件涉及外交，且高度敏感，有理由相信北京曾作決定。時任律政司長袁國強當時說，有與外交部駐港特派員公署溝通，形容「無可否認涉及外交成分」，但強調屬正常溝通。政府當時發聲明，稱華府曾要求港發臨時拘捕令，但文件未能全面符合香港法律要求。

美國國務院去年提交《香港政策法》文件提到，特首林鄭月娥前年10月按中央要求拒絕引渡一名逃犯到美國，更稱港府將疑犯移交北京。特首辦當時發表聲明，形容報告為「不確的表述」，強調是否發出授權進行書（啟動移交程序）完全由特首決定，決定時會徵詢律政司的意見。