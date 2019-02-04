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條例列明倘涉國防 中央可指令移交 陳文敏：意味廢除特首把關權力 陳弘毅：只適用於外國申請

【明報專訊】政府常稱《逃犯條例》修訂後，移交逃犯有特首、法庭兩重把關。不過，《逃犯條例》第24條列明，中央可以涉及國防、外交利益重大影響為由，向特首發出移交與否的指令。有法律學者指出，修例後若條例適用於內地，此指令意味可廢除特首把關權力；民主黨立法會議員涂謹申認為，條文列明有此指令存在，會令港人以至國際社會難以相信特首能作獨立判斷。

本報記者分別向保安局、律政司查詢，至截稿前未獲回覆。

根據現行的《逃犯條例》第24條，香港每宗移交要求，無論將疑犯由外地移交到港、抑或移交到外地，都須向中央發通報。條例指明，若中央政府向特首發出指令，「須就或不得就（to take, or not to take, an action ）」上述要求採取行動，並基於不遵從指令會導致中國在國防、外交事務上的利益受重大影響，特首便須遵從該指令，但指令不得影響特首按法律處理個案。

以往用於不准交犯予外國

港大法律學院教授陳文敏及陳弘毅均指出，條例過往主要用於法院通過移交逃犯後，中央政府可以涉國防、外交為由，不批准特首移交疑犯予外國，但修例後此條例可否應用在內地，兩人看法不同。

陳文敏向本報記者指出，條例一旦適用內地，「（指令）可廢除特首把關的權力」，因移交程序順序為特首是否啟動程序、法院是否同意移交，即使法院同意，特首仍可「守尾門」拒絕移交（見表）。然而一旦中央提出移交要求並伴隨指令，意味特首啟動程序，及最後一環的把關亦將告廢除。即使中央拒絕承諾公開審訊、律師陪同及探視權等行政協議，但仍可指令特首啟動移交程序，屆時只剩下法院可作權力有限的把關。

無法就國防外交提司法覆核

《基本法》第19條列明，香港法院對國防、外交等國家行為無管轄權，陳文敏表示，這意味疑犯無法就此指令提司法覆核。

陳弘毅則認為，有關條例只會用於法院通過移交疑犯予外國後，中央指示特首不移交，亦只會適用於外國；若中央提出移交要求，便是由最高人民檢察院等提出請求，認為有關指令並不適用。

未定義國防外交 中央酌情權大

對於「國防、外交」的定義，陳弘毅說，中央對此有很大酌情權；曾任副刑事檢控專員的資深大律師李定國回應本報記者查詢時稱，條例並未定義何謂「涉及外交、國防事務利益的重大影響」，因過往沒相關案件，法院亦未曾定義。

涂謹申：國際難信特首獨立判斷

修例亦意味香港是否移交逃犯予未簽訂長期協議的國家，中央也能以國防、外交為由向特首下指令。若香港因而批准或拒絕申請，會否容易與外國交惡？涂謹申說，所有國家對國防、外交利益都有類似考慮，除非有國家不理性地以此原因拒絕大多數要求，否則一般都會獲接納申請；但有此指令存在，會令港人、國際社會難以相信香港特首能獨立判斷、保障疑犯權益。

明報記者 邱榕瀅

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

相關字詞﹕港大 律政司 保安局 司法覆核 民主黨 中國 立法會 逃犯條例

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