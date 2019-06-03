兩岸推共享車位 內地40萬個

香港實行難 需車場管理公司合作

早在2015年及2017年，廣州及台北已分別有初創企業提供共享車位服務。其中台灣的USpace（悠勢科技）除透過手機程式，還搭配智慧地鎖保障車位業主與預約用戶，去年更已獲天使輪融資；廣州悅停網絡的Airparking共享停車手機程式更早在2015年推出，目前與保利物業、中海物業和越秀物業等合作，覆蓋廣州、青島等11個城市，提供逾40萬個共享車位。

香港方面，2017年底亦有初創公司推出手機程式「俠泊」，作為共享車位平台，不過目前僅限Android下載。而早前荃灣工商業區也出現共享車位的招租廣告，但只屬個別情况。

盈聲電音行政總裁何啟俊表示，共享車位的概念在香港實行或有一定難度，因只是車位持有人與預約者之間的「交易」，停車場營運者未必接受讓預約者進入停車場。如果預約者與車位持有人出現爭議，停車場管理方也一定不會負責和處理，所以要真正推動共享車位，停車場營運者也有需要參與其中，且他們在管理及安排使用共享車位上也最有經驗。

何啟俊又指出，要像台灣USpace那樣採用智慧地鎖避免車位誤泊，在香港也難實行，一來成本，二來停車場管理方對於需要添置硬件會有抗拒，難以配合。這也是PickPark堅持要聯繫好車位持有人、停車場營運者及預約者三方才推出預約車位服務的原因。