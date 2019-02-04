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可查逾600車場實時資訊 泊車苦過來人 出App盤活閒置車位

【明報專訊】香港寸金尺土，泊車位難求。原本從事電子產品出口貿易代理的盈聲電音行政總裁何啟俊，過去跑生意時也深受泊車難之苦，於是毅然轉型，自資百萬研發預約車位程式「PickPark」，透過智能程序盤活閒置車位，希望解決停車位不足的問題。

明報記者 陳子凌

「有揸車都會明白要搵個車位是多麼痛苦的事」，盈聲電音行政總裁何啟俊道。盈聲電音過去從事電視、電腦、機頂盒等零售代理，以及電子零件貿易出口業務，所以何啟俊常常要駕車四處拜訪客戶，但觸發他決定研發「PickPark」的，則是一連串機緣巧合。「之前打算製作網店，所以去學了寫網頁和手機程式」，另一方面，何啟俊亦從客戶身上，感覺到零售代理業務的發展瓶頸。剛好去年政府宣布部門開放數據，包括運輸署將提供政府停車場「實時空置車位數目」數據集以及「路旁停車位實時空置資訊」等等，「因此去年中開始萌生寫一個泊車相關程式的念頭，和一些朋友討論後，10月拍板」。

車位業主閒置時段出租 紓車位荒

立定決心後，何啟俊毅然暫停零售代理，與營運總監謝帆自資100萬元研發「PickPark」，其間兩人可說是跑遍港九新界各停車場。「PickPark」在今年初推出，何啟俊說目前並非完全版本。現時「PickPark」主要提供本港600個停車場，以及運輸署提供的部分政府停車場實時車位資訊，但同時「PickPark」預設了「預約車位」功能及電子支付接口。

何啟俊解釋，運房局之前就泊車問題建議14項措施，其中一項是在非辦公時間開放更多政府大樓的泊車位予公眾使用，而「PickPark」的概念類同，希望做到車位業主可以在車位閒置時段，挪出來開放予其他車主使用，其他車主則透過「PickPark」預約停車時段，而停車場營運商則負責管理這些車位。

「舉例，車位業主在其辦公地方的停車場有車位，下班後便會閒置，又或者今天下午2時至6時要出去，那麼這段時間車位其實是浪費了。如果可以讓其他車主在這些時間租用閒置車位，那麼停車場營運商能增加收入，車位業主得到額外補貼，又有更多車位供應給其他車主，其實是一舉三得。」

暫零收入 為鞏固客群拒接廣告

何啟俊表示，目前「PickPark」先以泊車資訊去吸納固定用戶，這段時間他與謝帆亦積極與停車場營運商接洽，研究怎樣利用好這個平台，讓三方能夠放租和預約等等，預計年底前正式推出預約車位服務。

何啟俊笑稱，在推出預約服務前，自己是零收入，只靠那100萬元應付開支。早前他參加貿發局舉辦的第11屆創業日展覽，有人問可不可以在程式上落廣告，但他沒打算這樣做，「落廣告當然可以幫補收入，但用戶不會喜歡不斷彈出廣告的頁面，現時我們最重要還是鞏固用戶群，所以寧願現在不接廣告」。

年底推預約服務 內地越南擬引入

「PickPark」以提高車位使用率去解決停車位緊張的概念，大至城市，小至辦公大樓、酒店或醫院等等都可以應用，因此獲得了本港創業平台浩觀創業基金的支持，在其推介下，越南、內地一些企業已表示有興趣引入「PickPark」這種車位解決方案。不過，何啟俊說衝出海外還是下一步，現在首先要做的是成立新公司專門經營「PickPark」，然後做好香港市場。

相關字詞﹕企業轉型 泊車難 預約車位 創科線

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