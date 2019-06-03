環團促擴大紅花嶺郊園 漁署稱含殯葬區不可行

明報記者

規劃署早於1993年已建議設立紅花嶺郊野公園，惟至今仍未落實。眼見蓮塘/香園圍口岸本年內有望完成建造工程，勢增周邊發展壓力，恐影響紅花嶺生態，16個環團5月21日發表聯署聲明，建議將紅花嶺及毗連共1120公頃土地劃為郊野公園。環團指出，紅花嶺周邊有大量林地和高地草原值得保育，包括兩個具特殊科學價值地點，分別有本地分佈極窄的斯氏波魚，以及本港其中一個最重要的蝙蝠群棲息地。

據悉，漁護署轄下的郊野公園委員會上周一（5月27日）開會，在席委員普遍傾向支持漁護署提出的方案，認為無必要擴大郊野公園範圍。

稱風水林已劃保育地帶

漁護署提交委員會的文件，交代了當局反對擴大郊野公園的原因，包括擴大範圍偏離規劃署的研究結果和建議，須再做額外的土地用途規劃研究及諮詢公眾。對於環團建議將圍繞紅花嶺的認可殯葬區納入郊野公園，漁護署認為，雖然所有認可殯葬區屬政府土地，但根據現行政策，殯葬區是政府對合資格新界村民承諾的土地用途，必須尊重村民權益。署方又指殯葬區經常有殯葬及掃墓活動，這類土地用途亦與自然保育的原則有所衝突，而該處的康樂潛力亦十分有限。

至於環團建議將紅花嶺周邊鄉村附近的風水林納入擬議郊野公園，漁護署指這些風水林與擬議紅花嶺郊野公園界線隔着殯葬區，如將風水林納入郊野公園範圍，但又不包括殯葬區，會形成零星的郊野公園土地，不利管理，加上這些風水林已劃為「保育地帶」，已受到保護，毋須納入郊野公園。

不贊成設燒烤場營地 冀明年底前落實

文件顯示，漁護署會積極管理紅花嶺郊野公園，包括派員巡邏生態敏感地點、防止山火、種植原生品種樹木以優化自然生境等，該署會加強與內地梧桐山國家森林公園的管理單位定期溝通，共同合作設立深圳與八仙嶺郊野公園之間的跨境生態走廊。該署會在郊野公園範圍內提供康樂設施，如遠足徑、路標、涼亭，但不贊成設立燒烤場和營地，因為相關活動較易引起火警和產生大量垃圾，不利紅花嶺的自然保育管理策略。

漁護署稍後會就計劃諮詢北區區議會及郊野公園及海岸公園委員會，如委會支持，署方會按法定程序啟動指定郊園的工作，冀2020年底前完成。