港聞

港聞二

下一篇 上一篇

的士App擬擲1億競投

【明報專訊】政府計劃批出3個專營權，推出共600輛專營的士。2013年成立的本港預約的士應用程式HKTaxi，聯合創辦人Kay Lui接受訪問表示，有意競投專營的士專營權，料投資額高達1億元。他承認政府提出的方案規模較小，形容「難做」，但有信心在結合現有HKTaxi網上平台服務下，能成功營運。

規模小「難做」 盼結合現有服務

政府擬議的專營的士方案，每個專營權為期5年，最多營運200輛專營的士，但專營權不可轉讓及不能續期，並建議收費水平較一般的士高約五成，即起表價預料由36元起。

Kay說，現有逾6萬名的士司機在HKTaxi的App登記，其中活躍者有4萬多，「基本上九成司機都在App上做會員」；乘客下載次數逾140萬次，每日平均有4萬至5萬張訂單，估計佔整體網約的士市場約七成份額。

稱規則追不上時代 現是改變第一步

經營的士網約平台6年，Kay認為市民對的士服務要求愈來愈高，「近10至20年，政府在（的士業界）條文、規則上都沒有很大修改，亦追不上科技變化」，認為政府推出專營的士是改變業界問題的第一步，值得支持，公司有興趣成為專營的士營運商，初步估計投資額約1億元，會透過融資方式籌募經費，「包括政府要求營運商繳交的3000萬元保證金，連同購買新車，招聘司機，在車上提供Wi-Fi、USB充電等硬件成本等」。

Kay相信，部分乘客願意付較高車資，享受更好的網約的士服務，但認為專營的士大部分倚賴網約訂單，街客未必太多，且目前引入規模太小，「每個營運商只有200輛車，分開18區，每區其實只有10多輛」，繁忙時間或難以召喚，「乘客若在App召喚不到的士，以後都不會再用（App）」。

他稱，正構思結合HKTaxi現有網約平台，一併營運專營的士，若乘客召喚不到專營的士，App會提議改召一般的士。他又稱，公司設24小時客服團隊，若接獲投訴，如投訴司機態度差等，會向乘客了解及跟進個案，一旦投訴成立，就會凍結司機戶口，相信有一定阻嚇力。

明報記者 黃俊鋒

相關字詞﹕專營的士

上 / 下一篇新聞

修逃犯例立會二讀 議員提258修正案
修逃犯例立會二讀 議員提258修正案
人權要求不入例 李家超：內地條文符合要求
人權要求不入例 李家超：內地條文符合要求
海外16市周日集會抗議
海外16市周日集會抗議
國防部長：六四是政治動亂 平息正確 李卓人：如同認經濟成就建基屠殺
國防部長：六四是政治動亂 平息正確 李卓人：如同認經濟成就建基屠殺
封從德被拒入境 「證中央心虛到極」
封從德被拒入境 「證中央心虛到極」
燭光會90後主持：仍多人悼念 「毋忘六四」毫不老土
燭光會90後主持：仍多人悼念 「毋忘六四」毫不老土
聯校論壇復辦 與會者：冀尋對本土啟示
聯校論壇復辦 與會者：冀尋對本土啟示
台灣太陽花領袖 稱認識六四不違本土理念 陳為廷：每年這天關心中國
台灣太陽花領袖 稱認識六四不違本土理念 陳為廷：每年這天關心中國
澳門議員：暫未感辦活動自由收窄
澳門議員：暫未感辦活動自由收窄
昔日西方經濟施壓 促放政治犯 中國崛起 人權牌漸「失效」
昔日西方經濟施壓 促放政治犯 中國崛起 人權牌漸「失效」
加國民運會：悼念會乏新血 多用網絡宣傳
加國民運會：悼念會乏新血 多用網絡宣傳
京學生發起遊行 多地華人響應
京學生發起遊行 多地華人響應
三十年前今日 軍隊向天安門挺進 廿萬軍民對峙
三十年前今日 軍隊向天安門挺進 廿萬軍民對峙
肉檔活豬來價增半 顧客稱貴一倍 業界指市場混亂 每斤逾百元「太誇張」
肉檔活豬來價增半 顧客稱貴一倍 業界指市場混亂 每斤逾百元「太誇張」
深水埗兼善里倘重建 市建局︰恐入不敷支
深水埗兼善里倘重建 市建局︰恐入不敷支
3政府部門統一標準 建屋精簡審批實施
3政府部門統一標準 建屋精簡審批實施
山竹後發動居民善後 離港前清潔海灣 智利港漂：肯走出來便能改變
山竹後發動居民善後 離港前清潔海灣 智利港漂：肯走出來便能改變
精神科醫生勉患者：保持盼望，情緒病如天氣
精神科醫生勉患者：保持盼望，情緒病如天氣
生物製劑治眼疾 青年重拾生活
生物製劑治眼疾 青年重拾生活
「好相寓」改造劏房 5歲女有牀睡喜留家
「好相寓」改造劏房 5歲女有牀睡喜留家
困山一日 六旬漢安全尋回
困山一日 六旬漢安全尋回
嫌車少收費高 Uber拒競投專營的士 批政府未充分採納民意 對症下藥
嫌車少收費高 Uber拒競投專營的士 批政府未充分採納民意 對症下藥
指港非智慧城市 Uber促推共乘監管
指港非智慧城市 Uber促推共乘監管
環團促擴大紅花嶺郊園 漁署稱含殯葬區不可行
環團促擴大紅花嶺郊園 漁署稱含殯葬區不可行
海灘垃圾膠樽 內地品牌佔半
海灘垃圾膠樽 內地品牌佔半
飈3公里避警再跳車 保時捷司機被捕
飈3公里避警再跳車 保時捷司機被捕
可查逾600車場實時資訊 泊車苦過來人 出App盤活閒置車位
可查逾600車場實時資訊 泊車苦過來人 出App盤活閒置車位
兩岸推共享車位 內地40萬個
兩岸推共享車位 內地40萬個
尊子漫畫
尊子漫畫
夫子做歌手 填詞封套發行宣傳一腳踢
夫子做歌手 填詞封套發行宣傳一腳踢
藝評人得獎 發言籲巿民上街
藝評人得獎 發言籲巿民上街
警動畫解釋安排：預大量人參與遊行
警動畫解釋安排：預大量人參與遊行
陳學鋒打機 測中利記兩球奪歐聯
陳學鋒打機 測中利記兩球奪歐聯
地盤推動塑膠回收 環保女將獲獎
地盤推動塑膠回收 環保女將獲獎