的士App擬擲1億競投

規模小「難做」 盼結合現有服務

政府擬議的專營的士方案，每個專營權為期5年，最多營運200輛專營的士，但專營權不可轉讓及不能續期，並建議收費水平較一般的士高約五成，即起表價預料由36元起。

Kay說，現有逾6萬名的士司機在HKTaxi的App登記，其中活躍者有4萬多，「基本上九成司機都在App上做會員」；乘客下載次數逾140萬次，每日平均有4萬至5萬張訂單，估計佔整體網約的士市場約七成份額。

稱規則追不上時代 現是改變第一步

經營的士網約平台6年，Kay認為市民對的士服務要求愈來愈高，「近10至20年，政府在（的士業界）條文、規則上都沒有很大修改，亦追不上科技變化」，認為政府推出專營的士是改變業界問題的第一步，值得支持，公司有興趣成為專營的士營運商，初步估計投資額約1億元，會透過融資方式籌募經費，「包括政府要求營運商繳交的3000萬元保證金，連同購買新車，招聘司機，在車上提供Wi-Fi、USB充電等硬件成本等」。

Kay相信，部分乘客願意付較高車資，享受更好的網約的士服務，但認為專營的士大部分倚賴網約訂單，街客未必太多，且目前引入規模太小，「每個營運商只有200輛車，分開18區，每區其實只有10多輛」，繁忙時間或難以召喚，「乘客若在App召喚不到的士，以後都不會再用（App）」。

他稱，正構思結合HKTaxi現有網約平台，一併營運專營的士，若乘客召喚不到專營的士，App會提議改召一般的士。他又稱，公司設24小時客服團隊，若接獲投訴，如投訴司機態度差等，會向乘客了解及跟進個案，一旦投訴成立，就會凍結司機戶口，相信有一定阻嚇力。

明報記者 黃俊鋒