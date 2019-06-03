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嫌車少收費高 Uber拒競投專營的士 批政府未充分採納民意 對症下藥

【明報專訊】政府計劃引入600輛專營的士，立法會審議相關草案的法案委員會今日首次開會。網約車平台Uber接受本報專訪時首次表明，不會申請專營權，認為專營的士數目太少、收費太貴，未能回應市民訴求，又批評政府未充分採納民意，Uber曾過百次邀請政府會面不果。運輸及房屋局表示，政府有回覆Uber的意見，但由於懷疑非法載客取酬的司法程序仍在進行，不適宜會面。

百邀政府會面不果

另一邊廂，經營網約的士應用程式的本地公司「HKTaxi」表示，有意競投專營權，預計投資額達1億元（見另稿）。

政府計劃引入3個專營的士專營權、共600輛專營的士，Uber北亞區公共政策總監Emilie Potvin接受本報專訪時表示，Uber不會申請專營權。她解釋，雖然Uber認同政府引入競爭，但只引入600輛專營的士未能滿足乘客需求，且專營的士起標價36元，並非所有乘客都負擔到，推出專營的士並非對症下藥，「如果政府多點聽乘客訴求，就會知道600輛專營的士並非他們所需」。

促擱置計劃 「的士Uber少有一樣觀點」

運房局提交立法會的文件稱，若專營的士未能發揮作用，當局會再考慮應否研究引入網約車服務，Emilie質疑，這顯示政府本身對專營的士政策沒有信心，且業界也不認同政策方向，促請政府擱置專營的士計劃，「的士和Uber很少會有一樣的觀點，但今次無論是的士業界還是Uber，都反對專營的士計劃」。

擬推出的專營的士車隊要求較Uber更高，例如專營的士車齡要在5年以下，而Uber的要求則為15年以下。Emilie又說，專營的士起標價較Uber基本收費貴，相信即使政府成功推出專營的士，Uber仍有競爭力。她續稱，政府對專營的士的要求中，不少條件Uber都符合，例如有手機召喚程式、接受電子支付、有24小時投訴熱線等，促請政府推出新機制，將汽車共乘納入規管（見另稿）。

運房局：仍在司法程序 不宜見

運房局回覆，專營的士方案經廣泛諮詢，政府會透過法案委員會清晰解釋相關立法建議。發言人稱，局方曾收過Uber數次函件，每次均有書面回應Uber的意見，亦有向Uber解釋，因關於懷疑非法載客取酬案件的司法程序仍在進行，局方現階段並不適宜與Uber會面。

明報記者 畢嘉敏

相關字詞﹕陳帆 運房局 專營的士

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