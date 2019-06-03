困山一日 六旬漢安全尋回

手腳擦傷 清醒送院

在山間失蹤一日的69歲男子姓劉，已退休，愛好行山，救援人員在船灣郊野公園「吊燈籠」尋回他。劉手腳擦傷清醒，由消防及救護員協助撐傘及攙扶落山，步行至烏蛟騰登上救護車，兩名在停車場等候的女兒陪同送院。

昨午大埔區驟晴驟雨，戴帽、紅衫、孭背囊及持行山杖的劉，衣衫被雨水沾濕，尋獲後稱「冇事，驚驚哋，有食嘢」。劉的女兒向記者表示，父親失蹤期間天氣不穩，經常下大雨，加上估計父親所帶糧水不多，擔心他在荒山野嶺安危，遂報警，並託友人在facebook發帖求助。她說父親獲救後身體無大礙，相信他因迷途而徹夜留在山間，昨晚留院觀察期間倦極而睡，日後會叮囑父親不要單獨行山。

事發前日（1日）早上9時，劉與友人往大埔船灣淡水湖遠足，約4小時後，劉於大美督副壩附近獨自離隊，其後失去聯絡，手機被轉駁至留言信箱。據了解，劉手機通訊軟件最後上線時間為前午3時許，家人多番致電聯絡無果，加上前晚不時下大雨，昨午12時許報警求助。

警方、消防及民安隊接報在大美督堤壩集合，分成多個小隊沿不同路徑搜救，飛行服務隊直升機亦奉召到場，在上空盤旋協助高空搜索。劉兩名女兒亦到場協助救援人員了解經過。至昨午3時半，救援人員在吊燈籠發現劉，其後協助他下山往烏蛟騰。