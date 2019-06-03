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「好相寓」改造劏房 5歲女有牀睡喜留家

【明報專訊】50歲的洪豐昌租住長沙灣一個約90平方呎劏房，5年來一直與女兒「打地鋪」睡覺，內地妻子嫌居住空間狹窄，每隔3、4個月才來港一次，不願申請單程證。情况至今年4月終於改變，有民間團體推出支援計劃，為昌哥的單位度身訂做家具，除有正式睡牀，女兒在上層碌架牀擁有自己私人空間，又有書枱做功課，昌哥表示「覺得佢開心了，留在家中時間都多了」。

內地妻曾嫌單位窄 拒申單程證

馬會資助的「好相寓」劏房支援計劃昨日正式展開，以「空間改造，共享連結」為宗旨，透過建立義工團隊及與不同團體合作，提供空間改造、家居維修、搬屋和滅虱服務等，以提高劏房住戶住屋質素，增強劏房戶對社區的歸屬感。

支援計劃服務統籌李風清表示，計劃獲馬會資助500萬元，為期3年，試行了約1年，招募約70名義工，協助逾800個劏房租戶，當中為約50戶作空間改造，每戶獲資助約數千元。計劃亦會透過資源共享平台，將市民捐贈的小家電轉贈劏房戶。

昌哥是支援計劃協助空間改造的其中一個劏房戶，他說5年前以月租3700元租住該單位，由於居住空間狹窄，未做改造工程前「牀都無，周圍都係雜物，晚上要瞓地下」。因住屋擠迫，內地妻子甚至不願申請單程證，每隔3至4個月才到港一次。昌哥表示，改造工程於4月底完成，5歲半女兒終於擁有私人空間，又有書枱做功課，「覺得佢開心了」，較多時間留在家中；妻子最近亦申請了單程證，有待審批來港團聚。

對於政府的關愛基金擬向低收入劏房戶提供一筆過的家俬津貼，李風清認為，當局應接觸更多地區團體了解住戶實際需要，否則住戶可能得物無所用。

相關字詞﹕好相寓劏房支援計劃

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