生物製劑治眼疾 青年重拾生活

葡萄膜是眼球中內層組織，如出現葡萄膜炎，可引致白內障、青光眼或視網膜受損等。貝賽特氏症則會造成身體多處組織器官發炎，是引起葡萄膜炎的原因之一。

服高劑量類固醇 變暴躁無力上班

梁先生20歲時貝賽特氏症病發，口腔潰瘍、背部出現皮疹，雙眼出現前段及後段葡萄膜炎，每次發作都有極高致盲風險。按傳統治療，他需服高劑量口服類固醇來控制發炎，最高峰每天服用50至60毫克類固醇。惟類固醇令他體重增加10多公斤和失眠等，脾氣變得暴躁，從事飛機維修的他「上班也沒有力」。

近年香港引入生物製劑控制發炎源頭。2014年，梁先生轉服生物製劑，同時減少類固醇劑量，最少時每日只需10至15毫克；現時他雙眼視力良好，葡萄膜炎發作次數由每年7至8次減到2至3次。

眼科專科醫生何璟穎表示，貝賽特氏症常見於年輕人，遇過最年輕的病人只有9歲。她稱類固醇可影響發育，令年輕人身材矮小，生物製劑的出現大大減低治療副作用。

另外，「香港眼科醫療發展之回顧及發展」展覽由昨日（2日）到9月22日，在香港醫學博物館舉行；除回顧香港眼疾治療發展，亦展出多項眼科儀器，並有眼科專科醫生主講公眾教育講座。

明報記者