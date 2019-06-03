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精神科醫生勉患者：保持盼望，情緒病如天氣

【明報專訊】昔日青山醫院病房擠滿逾百患者，院舍化生活隔絕社群，有患者因不滿減藥企圖襲擊醫生；亦有患者依賴住院逃避現實。曾任職青山醫院的東區醫院精神科顧問醫生鄧麗華，自1980年代與患者同行，聆聽各人的高低跌宕，引領患者重新融入社區，她形容情緒病似天氣，勉勵患者時刻保持盼望，面對生活的陰晴圓缺。

鄧麗華1983年畢業於香港大學醫學院，曾任職瑪麗醫院、青山醫院及九龍醫院，1995年轉至東區醫院擔任精神科顧問醫生。回想初出茅廬的日子，她說青山醫院資源匱乏、環境惡劣，一間病房容納100名病人，病牀之間沒有空隙，患者上落牀要由邊緣的牀位「擒上去」，患者在院舍化的生活下，難以出院。

指患者長期住院礙融入社會

鄧憶述，當時剛接手治療一名患者，見其服用藥物時間太長，建議減少藥量，詎料患者難以接受並企圖襲擊她，「好在有姑娘在附近保護我」。她認為，患者長期居住在醫院不利融入社會，建議醫護人員要重視患者的強項，「不應只focus on（着眼於）病徵，患者多參加社區活動、花展等，會發覺社區的可愛」。

她又說，曾有被害妄想症患者在病徵紓緩後即不願服藥及求醫，至情况轉差才入院治療；相隔10多年後，她在醫院重遇該名患者，無奈病徵太「頑強」，病人亦不願出院。她說早期介入有機會消除病徵，若病情到後期則難以根治。

寄語公院醫護 「忌單打獨鬥」

鄧麗華7月正式退休，將參加退休後重聘計劃，在東區醫院工作多一年。她認為公立醫院着重團隊合作，「自己有壓力時，千萬不要單打獨鬥」，可參考其他醫護人員的意見；她亦勉勵病人情緒病就如天氣，時而晴天時而陰天，「在差的日子要保持盼望，想辦法去處理，保持耐性，過去就會好了」。

相關字詞﹕青山醫院 東區醫院 精神科

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