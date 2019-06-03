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山竹後發動居民善後 離港前清潔海灣 智利港漂：肯走出來便能改變

【明報專訊】去年超強颱風山竹襲港，毁多區設施。當時剛從智利移居來港的Carola，拿着手套和鐵鏟走入「災區」，呼籲將軍澳居民動手，將散落一地的磚頭拾起又一一鋪好。今年夏天，Carola因工作關係將舉家移居西班牙。她思前想後，決意在離港前參加清潔海岸活動回饋香港，她又希望港人記得，「只要肯走出來，便能帶來改變」。

明報記者 陳冬綾

鶴嘴清走逾百袋垃圾

上月一個周末，烈日之下，Carola推着放滿手套和工具的手推車來到鶴嘴「垃圾灣」，3名女兒在後相隨。去年山竹襲港後，Carola同樣頂着烈日，走到滿目瘡痍的將軍澳海濱公園動手善後，並召集上百居民參與，當時她只抱一個想法：「凡事都等政府做就太慢了」。

山竹寫下本地氣象歷史，也在Carola心中留下重要刻度。來港初期，Carola被香港的先進迷倒，常將「amazing」掛在嘴邊。但山竹過後，Carola開始關注本地環境議題，發現繁華背後的另一片景象。

走入垃圾灣，膠樽、發泡膠堆滿岸，每當海浪捲起，便再有垃圾被冲到岸上。Carola站在高處，面朝海岸：「這是一個機會，令香港變得更好。」認識香港「殘缺」一面後，Carola對香港的印象沒有破滅，「香港有很多機遇，你可以在這裏接觸到不同文化背景的人，而且有很多行山徑……我依然覺得香港很神奇」。因為熱愛，所以熱心，Carola想尋找方法為這個「家」帶來改變。

雖然本月就要移居西班牙，但Carola仍然着緊香港，想在離港前以最好的方式與香港道別，於是與朋友參加海岸清潔活動，10個異鄉人組隊，取名「HK Outsiders」。活動要求隊伍在指定日子內清走最多垃圾，他們一行10人實施「人鏈」策略，有的在「下游」將海岸上的垃圾提上小徑、置於路中，由駐守「中游」 的成員將垃圾袋移至山頭，再由「上游」成員提出路口，待活動完結時一併運走。

呼籲幫忙 行山客帶笑響應

10人力量有限，Carola便在山頭上跑來跑去，呼籲行山客幫忙將垃圾提至路口。行山客響應，帶着微笑上前幫忙，有人向她道謝，Carola說：「我知道香港人很熱心，只是需要人開口問一句、推一把。」

汗流浹背，Carola氣喘吁吁坐在草地歇息，看見女兒提着垃圾走過，便上前與她們擊掌，「如果有一天我離世了，她們就是這個地球的主人；我將地球留了給她們，有責任教導她們該如何對待地球」。比起安坐家中涼冷氣、玩手機，Carola更喜歡出外走走，「走出去參與才會知道世界正發生什麼事，好像今天，看見這些垃圾後你便不會再想消費塑膠產品」。Carola又說，留在家中玩手機，不消兩周便會忘記自己做過什麼，「但你永遠不會忘記今天所經歷的」。

在港生活不足一年便要離開，Carola一臉愁容，說想繼續留在香港。她有感港人對改變的意識不強，盼在離港前身體力行，藉清潔海岸作道別，同時向港人傳達信息，「只要肯走出來，便能帶來改變」。活動完結，Carola點算成果，清走了143袋垃圾，「你看看那分別，如果只有我們幾個人做，進展一定很慢，但只要團結起來，就凡事都可能」，這是她最想對港人說的話。

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