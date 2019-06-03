3政府部門統一標準 建屋精簡審批實施

黃偉綸表示，發展局內部的「精簡發展管制督導小組」已就精簡或改善現行發展管制的制度擬定建議，並已於5月15日實施首批精簡審批安排措施，當局早前就此與業界舉辦研討會。

他指出，率先推行的首批精簡審批安排，包括如何盡量統一建築物高度限制、綠化上蓋面積和園境3項發展管制參數，規劃署、屋宇署和地政總署已分別發布相關作業備考。

規劃署負責訂定高限

規劃署總城市規劃師靳嘉燕說，在制定精簡發展審批建議過程中，其一方向是盡量避免3個部門同時執行同一發展管制要求，如建築物高度限制主要出於城市規劃考慮，令建築物和城市形貌更加協調，並改善自然空氣流通，因此在新安排下，規劃署將負責訂定建築物高度限制的性質和規模，並執行有關要求。

靳續說，另一個精簡審批安排的方法，是盡量釐清各部門在審批私人發展項目所採用的標準和定義，並劃一審批標準。例如最新發布的聯合作業備考中，列明規劃署和地政總署就審批園景方案的要求和程序，令整個審批流程較以往清晰。

續探討統一總樓面面積定義

屋宇署總屋宇測量師林肇基說，督導小組會繼續探討其他精簡審批建議，包括上蓋面積（site coverage）和非建築用地（non-building areas）的定義、統一可持續建築設計指引內的樓宇後移（building setback）和樓宇間距（building separation）兩部分標準的空間，以及3個部門就總樓面面積 (gross floor area) 的定義等。