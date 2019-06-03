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深水埗兼善里倘重建 市建局︰恐入不敷支

【明報專訊】深水埗兼善里一批業主上月初向市區重建局請願，希望市建局重建兼善里。市建局行政總監韋志成昨表示，以現時市價評估，單是收購兼善里所有業權已近95億元，但因發展密度限制，重建後總住宅樓面反而較目前小，形容是「入不敷支」。市建局已借鑑元州邨重建的「小區規劃」經驗，為兼善里及周邊土地開始制定小區規劃藍圖。

兼善里位於深水埗福榮街、福華街之間，兩排共有21座樓高9層的舊樓，樓齡逾50年，而且沒升降機，屬「超高密度」舊樓群。韋志成昨在網誌表示，兼善里舊樓群總住宅樓面逾4.5萬平方米，已超出現行法規所准許的發展密度，若展開重建，須滿足現行建築設計指引及高限等，估計重建後總住宅樓面只有4萬平方米，較重建前小；從發展角度而言是「開倒車」，亦難以騰出地面提供休憩空間及社區設施，無法改善地區規劃。

重建後樓面縮 料僅收回成本三分之二

他表示，由於兼善里舊樓群涉及業權眾多，以現時收購價評估，單是收購兼善里業權的支出已近95億元，預料重建後市建局只能獲取總發展成本約三分之二收入，形容是「入不敷支」，亦對市建局造成沉重的財務承擔。他引述區議員表示，兼善里大部分單位被分間作劏房出租，估計現有劏房多達3000伙，若啟動重建，亦要處理租戶的調遷安置問題。

韋志成說，要處理兼善里這類「超高密度」而失修的舊樓群，需要以規劃主導，市建局已借鑑元州邨重建的「小區規劃」經驗，為兼善里及周邊土地開始制定較大範圍的小區規劃藍圖，如重新規劃網格狀的舊樓道路布局，令地盡其用，並研究利用深水埗運動場周邊土地，以「一地多用」模式重置區內零散分佈的公園、遊樂場等，但當中涉及與不同政府部門商討規劃方案，難以一朝一夕實踐。

深水埗區議員覃德誠表示，兼善里舊樓群失修老化問題嚴重，包括鋼筋鏽蝕、天台滲水、大廈外牆及單位有石屎剝落，而且衛生環境惡劣，加上近年愈來愈多單位劃作劏房，增加舊樓負荷，難以單靠復修處理問題。因兼善里中間巷子涉及政府土地，發展商展開重建須向政府補地價，導致無發展商問津，認為交由市建局重建已是唯一出路，希望市建局能夠以地積比轉移或發展地下空間等方式，研究重建兼善里。

相關字詞﹕舊區重建 韋志成 兼善里 市建局

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