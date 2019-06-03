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肉檔活豬來價增半 顧客稱貴一倍 業界指市場混亂 每斤逾百元「太誇張」

【明報專訊】上水屠房一個月內兩度有豬被驗出非洲豬瘟病毒，經過一夜通宵，昨早已完成撲殺4100隻豬，隨即清潔消毒4日。九龍城街市昨僅餘一個新鮮豬肉檔營業，檔販稱來貨價較平日高50%至每擔約3000元；有市民則稱瘦肉售價約140元一斤，比以往高一倍。有本地豬農指豬肉出貨價約26至30元一斤，零售價一般是出貨價3倍，每斤豬肉零售價開價逾百元「太誇張」。

據食物環境衛生署網頁，昨有725隻本地豬供應，較前日的690隻升5%。本報記者昨早到九龍城街市觀察，除了一個售賣本地豬的新鮮豬肉檔營業外，其餘新鮮豬肉檔均停業。「小田田鮮肉」檔販田先生表示，活豬來貨價較平日貴約一半，由每擔約2000元加至約3000元。他說上月初爆發非洲豬瘟，停業數日後復市未有加價，但今次再度爆發疫情，擔心生意無法回本，遂將豬肉售價提高起碼兩成。

牛檔料今無供應停業

街坊劉太與丈夫到街市買菜，她稱街市內唯一營業的新鮮豬肉檔加價約一倍，平日瘦肉售價約60元一斤，昨加價至140元一斤，夫婦二人因不願「捱貴豬」，只購買了蔬菜，回家後會用早前購買的豬肉煲湯。劉先生說，習慣食用新鮮豬肉，預計未來數日會改買活雞等，待豬肉供應及價格回復正常。

豬肉缺貨也帶旺牛肉檔生意，「安合牛肉」宋先生表示，昨早生意額上升約兩成，但未有趁機加價。他預計今日沒有活牛供應，肉檔會停業，重新營業後或會加價。

香港禽畜業聯會副主席林榮源認為，現時活豬市場混亂，活豬從農場的出貨價介乎26至30元一斤不等，較未爆發非洲豬瘟時貴10%至20%，然而，零售價一般為出貨價的3倍，目前有豬販加價至逾百元，形容「太誇張」。他補充，出貨價提高並非豬農可以抬價，而是買手搶豬「搶高」價錢。

鮮肉大聯盟副主席關國華指出，上次殺豬的賠償金仍未收到，目前未與政府商討金額，因應市價上漲，相信賠償額較上次高。他又指屠房難以承諾活豬「日日清」，業界會盡量在36小時內屠宰。

相關字詞﹕荃灣屠房 上水屠房 非洲豬瘟

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