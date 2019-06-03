加國民運會：悼念會乏新血 多用網絡宣傳

吳溫溫今年2月曾來港與支聯會及學運相關人士聯絡，以交換舉辦活動的詳情。今年在多倫多的集會，主題為「記憶與遺忘的抗爭」（出自捷克作家米蘭．昆德拉《笑忘書》：「人與強權的抗爭，其實也是一場記憶與遺忘的抗爭。」）。吳溫溫說，近年在加國參與悼念六四集會的人數「一直下降」，只得300多名對事件念茲在茲的核心市民恆常出席；在年輕人工作方面，她亦承認「做得不夠好」，未能推動當地新生代認識事件並參與相關活動，「未來可能多用社交媒體，或不同形式如話劇等宣傳，不一定是遊行、集會」。

欲登廣告「沒版位」 吳溫溫感政治審查

為紀念「六四」30周年，民運會今年籌款3萬加幣（約17萬港元），鑄造劉曉波未能出席諾貝爾和平獎的「空櫈」銅像，於當地大學擺放。然而，因愈來愈多中國學生來加國留學，吳溫溫說，部分大學拒絕接收銅像，「大學也有壓力」。除此以外，她說，早於今年初已先向加拿大的中文媒體查詢登廣告宣傳「六四」悼念活動的事宜，「但連價錢也未報，對方已說︰『沒有版位』……我感覺對方是對廣告政治審查」。