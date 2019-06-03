昔日西方經濟施壓 促放政治犯 中國崛起 人權牌漸「失效」

程翔：以前「最惠國待遇」作籌碼

程翔說，於1990年代，美國總統或其他官員訪華時，除要求中國改善人權狀况以換取「最惠國待遇」外，亦往往要求中國釋放部分異見人士，如在江澤民任中共總書記時期，政治犯王軍濤、「西單民主牆大字報」撰寫人魏京生便獲准「保外就醫」到美國。「那時候美國的『最惠國待遇』是每年續簽的，因此有機會以此作籌碼，要求中國釋放政治犯。」

然而，程翔說，隨着中國2001年加入世界貿易組織（WTO），加上隨後的經濟崛起，美國及西方國家等已失去要求中國改善人權狀况的工具。2014年，美國及歐盟敦促北京釋放公民運動領袖許志永，引來中共反彈，外交部批評美國對中國事務「指手劃腳」；美國國際宗教自由大使布朗巴克今年初呼籲北京釋放台灣人權工作者李明哲，中國外交部表明「他人」無權插手中國內部事務。

程翔表示，西方國家深明「人權外交」已失效，外國政要亦比以往較少以此要求北京釋放異見人士，即使被認為較重視人權的德國總理默克爾，「她要劉曉波（保外就醫到德國），拿不到；即使是要劉霞，也拖了很久」。程翔說︰「中國崛起、強大了，便不再理會外國施壓。」