澳門議員：暫未感辦活動自由收窄

料今年集會人數幾百

區錦新認為，舉辦六四活動不會威脅國家安全，暫未感到有關自由度被收窄，過往亦未遇過很大的干預。他說，六四30年來「沉冤未雪」，事件中有受害者，其親屬亦受到不公平對待，故不能對事件置之不理，「應該要有人繼續發聲」。

對於香港每年維園六四集會出席者人數以萬計，區錦新認為在全球，香港每年都是悼念六四規模最大的城市，除是港人驕傲外，亦是六四死難者家屬最大心理支持，更是北京當權者的心頭之痛。

首向立會提動議 盼解國人心結

區錦新說，澳門人心態與港人不同，「對於六四此事，在澳門的確不太多人講」。今年是六四30周年，他估計澳門出席集會人數與去年相若，即約幾百人。除集會外，聯委會每年亦設「八九民運圖片資料展覽」，區錦新說今年展覽會放置在澳門11個地點，每個地點擺放3至4天，於5月已開始展出。流動展板會介紹整個八九民運，部分展板每年亦會更新內地情况資料。

區錦新是澳門立法會議員，他與立法會議員吳國昌及蘇嘉豪，首次向立法會提出六四30年表達心意動議。動議內容提到，「歷史真實本不在乎官方評價，但為了讓國人早日解開心結，使國家走上民主的正途，因此期望盡快平反八九民運，還死難者一個公道」，當中亦提出成立調查委員會調查、對死難者及失蹤者家屬交代及追究事件責任者的法律責任等。區錦新說，此為無約束力動議，預計會被否決，「作為（六四）30周年，怎樣都應在立法會上有所表示」。

言猶在耳，立法會主席賀一誠上周五（5月31日）批示，拒絕處理六四動議。