台灣太陽花領袖 稱認識六四不違本土理念 陳為廷：每年這天關心中國

明報記者 李以莊 陳嘉詠

昔反藍營兩岸政策 千人悼六四

30年前八九學運期間，內地、全球華人都有聲援活動，香港、台灣、澳門一呼百應。台北逾3萬人通宵留守的中正紀念堂（今天已易名為「自由廣場」），往後也有悼念活動，卻門可羅雀。自2009年前學運領袖王丹到台灣執教，適逢國民黨執政與大陸重建合作，「學生、市民用『六四』反對國民黨的兩岸政策」，華人民主書院主席曾建元記得那幾年，都有近千人集會悼念六四。太陽花學運領袖陳為廷亦是參與者之一，自稱「獨派」的他不評論香港本土派杯葛六四，卻指出年輕人認識「六四」與支持本土理念並不相悖︰「鄰國有一個對你有威脅的國家，透過（六四）晚會讓台灣人認識中國問題，對我們追求獨立沒有相違背。」

1989年，台灣剛解嚴兩年，社會上、校園內仍有政府監控，曾建元當年是東吳大學法律系學生，見到大陸學生走上街頭，高喊民主，「覺得他們很勇武，怎麼共產黨的學生比我們還要自由、勇敢？」此後關注事件，至6月4日北京清場，他趕到台北參與聲援集會。

政客談六四失票 兩岸距離漸遠

爾後，台灣經歷了「本土化」運動，國民黨的「獨派」李登輝執政，開放選舉，民進黨崛起，「統獨議題」左右投票取向，「誰談『六四』，輸得很慘，這拉開了和中國的距離」。曾建元說，於六四事件後組成的「血脈相連大陸民主運動後援會」每年也有舉辦悼念「六四」的集會，「幾乎沒人去」。

2009年，王丹獲國立政治大學邀請來台任客座助理教授，並到多家大學辦沙龍，談六四，「學生很捧場」，曾建元說，時值國民黨執政，銳意和大陸重啟合作，而馬英九當選總統後缺席「六四」集會，「獨派便以『六四』議題攻擊國民黨、馬英九」。由2009年起，每年於自由廣場舉辦的六四集會，都有近千人參與。「重要的還有香港學生，台灣學生見港生在（悼念六四）事件中勇敢、走得很前，有高度人性關懷，被鼓勵也都站出來了。」

太陽花學運領袖陳為廷當時亦有參與2010年台北「六四」集會，他說除卻這天，「一年365天，（台灣民眾）沒有一天會關心中國」。然而，自2014年太陽花學運、2016年民進黨再執政後，台灣每年的「六四」活動也欠缺人氣。

時力議員：佩服港人堅持平反30載

「台灣人太忙了。」時代力量新竹市香山區市議員廖子齊說，太陽花學運後，年輕人關心不同的本土甚至小區內的議題，部分成為選舉議題，但「不會有六四議題」，縱使是見證事件的老一輩，「他們不想再提起威權時代的事」。她說，「所以，我們很佩服香港人，30年來為『六四』要求平反。」她身旁的陳為廷說，留意到香港「DQ事件（議員或參選資格被撤銷）」、修訂《逃犯條例》等事件，令台灣民眾對香港由「憂慮」變為「充滿無力感」，期望香港未來仍可自由悼念六四，「如果有一天維園燭光晚會不存在，全球華人都很難想像」。