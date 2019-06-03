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燭光會90後主持：仍多人悼念 「毋忘六四」毫不老土

【明報專訊】2016年的「六四」燭光集會，一把耳熟的女主持聲音沒有了，大部分集會者還是沒有察覺，仍默默舉着燭光，聽着另一把字字鏗鏘的女聲音，主持整個集會。當晚主持張文意，當年只有24歲，「面對10多萬人的舞台，其實在台上看不到人，只看到一大片燭光，因此沒有太緊張」。首當主持，卻被本土派成員「搶咪」，「那的確是自己不夠機警，也沒抓緊咪高峰」，經一事長一智，張文意牢記「目空一切，耳聽八方」訓言，今年六四晚會，她繼續踏上維園舞台，陪同市民第30年悼念「六四」死難者。

1992年出生的張文意，個子嬌小，但說起話來中氣十足，字正腔圓，沒有懶音。她是「香港人」，不是「香趕人」；她「愛國」，不「愛各」。

3年前首當主持 遭本土派搶咪

張文意從小就捎爸爸的讀紙來看，6月5日報章維園一片燭海的照片，過目不忘。2010年，她和中學同學首到維園，認識「六四」事件，及後找資料了解事件，恰恰當時同學是支聯會李卓人的女兒，對方見她感興趣，邀她當支聯會義工，2011年任糾察隊，既要拉手防止群眾湧到台前，集會結束後又要幫忙剷掉地下蠟痕：「多到無法想像，可設想有多少香港人到來。」至2012年，張文意入讀嶺大文化研究系，亦是學生會成員，其時學聯成員還會上台燃點火炬，張文意在台下拉直幡支持，此後，除卻在海外當交換生的一年，每年6月4日晚，張文意都在維園。

2016年，擔任司儀逾10年的列明慧轉向舞台劇發展，曾在支持同性戀活動當主持的張文意獲邀頂替︰「我也很詫異，畢竟我沒經常出席支聯會活動。」當時，她只有24歲，「他們剛開始也擔心我面對10多萬人的舞台會怯場」。卻原來，站在台上，「看不到人的，只有一片燭光，因此沒有太緊張」。

「只一片燭光」 面對10萬人未怯場

首次當集會主持，卻遇上本土派支持者「搶咪」︰「當時是一個黑衣人，很冷靜的，小碎步走過來，我以為他是工作人員，他一搶（咪高峰），我沒抓緊，便被奪去。」對方還未發言，很快被台上人員制止，張文意才知道來者不善：「內心在罵自己：『死喇，點會咁蠢？』」事後前輩贈言「目空一切，耳聽八方」，牢記至今：「『目空一切』是不受其他因素影響，遇上突發事情不要慌亂；『耳聽八方』就是要知道周遭發生何事，隨機應變。」至今當了3年司儀，沒出亂子。

逃犯例入講稿 「讓人知中港緊扣」

張文意說，支聯會對司儀講稿內容沒多加限制，只要求用字正式，話語莊嚴，為此，張文意也要壓沉聲音：「總不能用『雞仔聲』喊：『平反八九民運』。」亦要做資料蒐集，如中國人權現况、香港的相關事件，「要讓集會者知道『六四』至今，中國政權和香港的發展是緊扣的……今年也會加入『反送中』（修訂《逃犯條例》）的內容」。

香港當代年輕人擁抱本土思潮，「90後」的張文意卻逆潮流，引來同齡朋友好奇：「問我為什麼還要去集會，有點不太相信台上的人是我。」她說自己想的並不複雜：「六四好特別的，香港那麼多年來，還有那麼多人仍然堅持悼念、出席晚會，『毋忘六四』，其實仍適用於今天香港人，毫不老土。」

明報記者 李以莊

相關字詞﹕六四30年 支聯會 六四30周年

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