封從德被拒入境 「證中央心虛到極」

入境處官員不知是誰

封從德昨晚電郵回覆本報指出，自己於1990年在無任何證件下，順利偷渡進出香港及法國，如今有合法證件，卻被原機遣返，「說明香港一國兩制完全騙人，香港沒有獨立司法，聽命於中共」。他又向香港發公開信，提到一旦《逃犯條例》修訂，在港的人會被引渡至內地。

封從德透露，昨日自己向入境處官員要求把自己送回國受審，對方說不知道他是誰，不過有年輕的人員以粵語問：「是不是天安門的原因。」

政府拒評 支聯：明顯政治原因

入境處昨回覆表示，不評論個別個案，處理每宗入境個案時會依據法律和既定入境政策，在考慮個別個案情况後作出批准或拒絕入境的決定。政務司長張建宗指出，入境處有既定政策，政府不會評論個別個案。

昨午到機場接機的支聯會副主席蔡耀昌接受查詢表示，封從德昨晨從日本東京乘飛機來港，約下午1時抵達香港機場，過關時被入境處人員帶走問話，最後被拒入境，原機遣返日本。

蔡耀昌表示，這是封從德首次來港出席六四燭光集會，上月中在台北出席研討會時曾與對方會面，得悉他希望出席集會，過去一周亦與他保持聯絡。蔡指出，封從德持有有效護照，來港並非參加任何違法活動，只是出席六四集會悼念死難者，「明顯（港府）是因為政治原因阻撓他入境」，支聯會對此表示遺憾及憤怒，認為事件削弱公眾對一國兩制的信心。

封從德公開信：港是對決極權最前線

支聯會昨日公開封從德致送港人的信件。他在信中除呼籲港人與內地人出席六四集會，展示拒絕遺忘及爭取平反六四，亦特別提到「香港是自由世界與極權專制對決的最前線」，又提及反對港府修訂逃犯條例。

封從德於八九民運曾任天安門廣場指揮部副總指揮，六四事件後北京市公安局發通緝令追捕21名學運領袖，封從德是其中之一，在通緝名單排第13名。他事後一直流亡海外，其後創立網站「六四檔案」，現定居美國三藩市。