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國防部長：六四是政治動亂 平息正確 李卓人：如同認經濟成就建基屠殺

【明報專訊】明日是六四事件30周年，中國國務委員兼國防部長魏鳳和昨在新加坡舉行的「香格里拉對話」（亞洲安全峰會），少有就六四事件高調表態，稱六四事件是一場「政治動亂」，並說當年中國採取果斷措施「平息動亂」，才令國家保持穩定，形容屬正確策略。有時事評論員分析，適逢六四30周年，國內爭取平反的人有所寄望，美國與台灣等先後高調表態，猶如「各界聯成一氣」，促使北京高層發聲。支聯會秘書李卓人稱，魏鳳和說法如同承認中國經濟發展成就建基於屠殺。

「難道說六四處理不對嗎？」

國防部長魏鳳和昨在新加坡出席「香格里拉對話」活動時，被台下傳媒問及六四事件。他指出，六四事件距今30年，30年來在共產黨領導下，中國發生翻天覆地的變化，反問「你難道說六四我們處理不對嗎？」魏鳳和說，「六四是有結論的」，是「一場政治風波、一場政治動亂」，當時中央及軍隊採取果斷措施，制止並平息「動亂」，形容是「正確方略」（見表）。

對於有北京高層官員在六四30周年前夕罕有評論六四事件，時事評論員劉銳紹認為，言論反映中央政府視六四事件為「不可超越的死線」，明顯擔憂平反六四的聲音會打開民間缺口，令政權動搖。

劉銳紹：美台高調表態促使京發聲

他指出，今年是六四30周年，各界尤為關注事態，內地有一批人有所寄望，冀為平反六四爭取空間，同時近日美國及台灣等先後就六四事件高調表態，「各界聯成一氣」。他相信中央會有感「有外國勢力介入」，在中美貿易戰局勢下，中央會更高調就六四事件發聲。

支聯會秘書李卓人接受查詢表示，魏鳳和的說法與中央政府一向以來說法統一，並稱其說法如同承認中國經濟發展成就建基於屠殺，指魏鳳和只敢對外大肆宣揚而不敢在國內公開說出，是心虛的表現：「他若有勇氣，可在中央電視台說回同一言論，並播放當時『平暴』片段，公布到底軍隊當天殺了多少人、殺了多少『暴徒』。」

當年醫生三度上書中央求平反

六四事件時任北京解放軍301醫院外科主任、年屆87歲的蔣彥永接受Now新聞台專訪，透露將第三度去信國家領導人要求中央平反六四。當年有份搶救死傷者的蔣彥永憶述，北京解放軍301醫院共有7人死亡，70至80多人受傷，數間接收死傷者的醫院最少有數百人死亡。

蔣彥永說，中國在任何災難都會努力搶救死傷者，說明人的生命比什麼都值錢，「你花幾十萬幾百萬去救個人，值，可是六四是自己軍隊打死的，人的生命就不值錢嗎？」他認為正確評價六四才是人心所向，冀中央大膽糾正錯誤。

明報記者

相關字詞﹕六四30年 支聯會 政治動亂 六四事件 六四30周年

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