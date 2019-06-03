人權要求不入例 李家超：內地條文符合要求

楊岳橋促答「內地反口」應對

公民黨黨魁楊岳橋反駁，李家超稱內地有條文保障疑犯，「不知道是無知還是無賴」。楊舉例內地《憲法》第35條也寫明內地有言論自由，但事實如何大家心知肚明，「寫在憲法內都如此，更何况（只是移交個案的）一紙承諾？」楊岳橋說，政府至今未能回應若內地拒絕守諾，港府可以如何跟進，若不能解答這個問題，港府「說多少也是徒勞無功」。

李家超昨與律政司長鄭若驊一同接受商台訪問，李指不同國家和地區的司法制度很不同，例如某些地方已實行「無罪假設」原則，香港便無需要將條款寫進移交逃犯的個案協定。他表示，中國已與55個國家簽署引渡協議，認為中國在履行國際責任上「無問題」；翻查廣東省人民檢察院資料，截至去年10月，55個與中國簽署引渡協議的國家中，只有37國生效。

政府以台灣殺人案為由推動修例，修例新建議下申請方只能由「中央機構」提出移交，然而兩岸涉及主權地位爭議，李家超昨被問及修例後會與台灣哪個中央機構商討，他未有正面回應，僅表示會繼續通過協進會和策進會平台，與台灣商討移交疑犯陳同佳。