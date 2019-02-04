修逃犯例立會二讀 議員提258修正案

對於政府預計立法會何時能處理所有修正案，和是否欲在7月1日前通過修例，政務司長張建宗昨出席活動後表示，政府會交予立法會處理，但重申立法會在7月中便休會，修例有時間性，希望議員實事求是。議員在二讀後的全體委員會階段，理論上可就修正案無限次發言，惟主席可以限時辯論。

料「減辣」全否決 泛民盼顯不合理

民主派四大板塊中，民主黨、公民黨、議會陣線和專業議政分別提出約90項、30項、70項和10項修正案。民主黨林卓廷表示，該黨修正案包括將逃犯條例回復原狀，適用範圍不包括內地，亦會提出可被移交內地者僅限於在港內地人。他形容修正案全部內容均為修例「減辣」，預料建制派護航下修正案會悉數被否決，但仍希望藉修正案顯示修例的不合理。

公民黨黨魁楊岳橋表示，今次修例可提出修正案的空間較細，民主派之間有默契，交流各自提交修正案的方向。他說該黨提出的修正案，包括為修例加入日落條款、容許法庭考慮申請移交方的法治情况是否符合香港標準等。

周日遊行維園草地出發

另外，民陣周日（9日）發起第三次反修例遊行，原定當日下午3時由銅鑼灣東角道、即崇光百貨門外起步。民陣昨日表示，與警方交涉時，警方要求將起點改為維園草地，民陣為確保市民能參與合法遊行，並為免遊行資訊出現混亂，決定放棄上訴，遊行起點將改為維園草地，終點為立法會外，而警方已批出遊行不反對通知書。

田北俊：遊行人多中央會聽

自由黨榮譽主席田北俊接受無綫節目《講清講楚》訪問，相信若民陣周日遊行的人數大幅增加，中央會聆聽民意，決定是否仍「啟動」修例，或更嚴謹行使修例後權力。對於若遊行人數大幅增加，自由黨會否像2003年《基本法》23條立法般，改為反對政府，田說今次修例該黨較難「轉軚」，稱該黨在議會內沒有足夠票數阻止修例。

田北俊認為，自由黨在內的建制派政黨決定投票取態前，要注意會否影響它們日後在地區直選甚至功能組別的選票。支持和反對修例陣營近日各自大規模動員，問及此舉會否令社會更撕裂，田北俊認為大部分市民均反對修例，故相關動員「不會撕裂到（社會）」。

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