病人注骨水泥一度癱瘓 操刀醫生停做同類手術 嘉諾撒醫院調查

明報記者 羅嘉凝

本報接獲的投訴指出，陳英琪於3月12日在嘉諾撒醫院為63歲女病人做脊骨手術，其後病人癱瘓，已轉送瑪麗醫院治療。

嘉諾撒醫院回覆本報時確認，一名63歲女病人因患脊骨骨質疏鬆病引致脊椎體骨折，於3月12日由訪院骨科專科醫生做「經皮椎體骨水泥整形術」，在簽署手術同意書時，醫生已向病人解釋可能出現的風險及併發症。做手術翌日，掃描顯示病人脊髓出血，要做第二次脊骨手術清除瘀血，術後病人情况穩定。

脊髓出血 轉送瑪麗

該院指病人住院期間發現潛在凝血異常，其他地方間歇出血，需其他專科醫生會診，病人在4月15日轉往瑪麗醫院進一步治療。院方已成立專家小組調查，陳英琪暫停做上述「骨水泥」手術。衛生署發言人回覆，暫未接獲嘉諾撒醫院呈報有關事件。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，應考量醫生下針準確程度及注入的骨水泥分量，但私院須呈報11項醫療風險警示事件及重要風險事件中，「導致病人永久喪失功能或死亡的其他嚴重事件」定義不清，且不包括併發症 ，私院容易避過呈報。他說，公院需在24小時內以「早期事故通報系統」呈報醫療風險警示事件及重要風險事件，職員亦可匿名呈報其他事件，資料會上傳至管理層，早前就因此揭發接連有醫生「睇漏」X光片。他認為私院亦應設立類似系統，讓職員呈報可疑事件，供衛生署調查。

私院需否通報 定義不清

陳英琪確認曾為該女病人做手術，但不作評論，強調從未將骨水泥注入過任何病人的血管導致病人中風。協助做第二次脊骨手術清除瘀血的神經外科專科醫生熊偉民稱，投訴內容只屬部分事實。

骨科專科醫生羅尚尉指出，醫生落針有偏差屬已知風險及併發症，並非醫療事故（見另稿），除非病人在手術前曾服用薄血丸，而醫生未有查詢或發現，方屬醫療事故。