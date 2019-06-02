與妻難得遠行 遙距為醫委會「甩轆」撲火

醫委會4月3日否決豁免專科「外援」評核期的4個方案，醫委會主席劉允怡會後說反對的力量「很厲害」、有人「在政治上說和做是兩回事」。歐耀佳有話直說，批評劉允怡「剛愎自用」導致「甩轆」，「你是一個chairman（主席），不應該這樣出來說話，所以當時醫學界是好嬲好嬲，醫生『孭晒鑊』，當時我去找（醫學會會長）何仲平，我話醫學會要出來搞番掂」。

人在英國心繫香港 替醫學界方案拉票

2016年不獲通過的醫委會改革修例，歐耀佳曾在背後斡旋；2019年醫委會「甩轆」，即使人在英國，他仍為醫學界提議的方案拉票。「有些人說歐耀佳so what（又如何）？我沒名沒姓、沒有地位的。但是我跟何仲平說，我們大家都看得出什麼是重要，我們形象是很差，所以要做一些事（去補救）。」喜歡做這個工作嗎？他斬釘截鐵說不喜歡，但憑着多年與政府、醫管局及病人組織建立的互信，唯有「不怕醜」做下去。

庫房充裕醫護叫苦 稱政府醫局是敗因

那風波擾攘足足一個月，醫生方案落選，歐耀佳說從未見過公私營、資深與年輕醫生如此團結，此役戰敗不要緊，真正的戰場是海外醫生免試，「我們是獲得病人組織的信任，病人組織才是最埋身。3個（醫委會病人組織委員）親口跟我說，甚至（香港病人組織聯盟主席）袁少林都跟我說（不可免試）」。

回望過去，歐耀佳初出茅蘆時醫院資源匱乏，只好密密手工作，隔日候召、診症、抽血一腳踢；數十年後，港府庫房充裕，醫護仍叫苦連天。他說本港醫療敗在政府和醫管局，「他們（政府）經常說要看香港未來30年、50年的發展，所以揼幾百億元落去，為什麼醫療你不做？」