信中聯辦早為自己開檔案

早識朱牧 曾加入民主發展網絡

10多年前，有醫院管理局高層問歐耀佳：「你做過什麼？」他反問：「我做過什麼？」當時他想不出所以然，結果獲告知中聯辦的人在查問他的事。

如今回想，他說大概在千禧年，曾任聖母醫院公眾投訴委員會成員的朱耀明牧師籌組香港民主發展網絡，「我去過學習，最初有好多論壇，討論不同國家的政治架構，後來發展成民主發展網絡，我有加入」。

飯局被問毅行者成績 「心中打個突」

歐耀佳估計，中聯辦可能早在當時已為他開檔案，他往後不時遇上中聯辦人員，在廣華醫院助上司籌辦內地交流時，於飯局遇上中聯辦的人，「一坐低，他說『歐醫生，你最近毅行者成績如何？』我個心打個突，為何你那麼熟我的事？」歐耀佳心裏有數，「他想讓我知道，我有你file（檔案） ，你做什麼，我也知道」。「他們（中聯辦官員）從來不（和我）談政治，一路與我談出外呀，去戰地呀，又說有空便找我回內地交流，我也說好。」然而那些交流，一次也沒辦過。

不少醫生曾與中聯辦打交道，但會說出來的人卻不多，「我只是講心裏說話……某程度上，這是我做人的原則，亦是我的信念，總之要做回自己」。

即使相信自己被中聯辦開檔案，歐耀佳說他不害怕，他一直在公立醫院工作，如今也沒打算投身私院，「我不是說到好高尚，但人到無求品自高」，此言令人想起特首林鄭月娥的名句，他連忙補充：「我與她不同，我品自高，她是膽自大。」