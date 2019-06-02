佔中醫療隊長 赴「最不幸之地」尋人性美善 避港政治烏煙 歐耀佳戰地唞氣

香港，看來比南蘇丹幸福的城市，幸福排名第76位。這裏沒有普選特首，爭取普選的行動由佔中5天變成佔領79天；立法會參選人可被取消資格；反對修訂《逃犯條例》的聲音會被視為「廢話」。

沒有戰火卻烽煙四起，上月在廣華醫院退休的顧問醫生歐耀佳選擇暫別，走到世界最不幸的地方，尋找人性美善，「香港近幾年政治氣氛很差，我要出去（戰地）吸一下新鮮空氣」。

文：冼韻姬 許芳文

圖：曾憲宗

升降機門緩緩打開，護士站的職員露出意外驚喜的笑容，「歐醫生，很久沒見！」重返聖母醫院的歐耀佳舉起手打招呼。

「回到這裏，像回家。」歐耀佳行醫35年，在聖母醫院工作最久，有14年，並在此遇上佔中三子之一的朱耀明牧師。2014年六四遊行後，歐在政府總部碰上朱牧，得悉佔中需要醫療隊，二話不說便答應幫忙，策劃及統籌醫療隊。

醫療隊本來為佔中5天作部署，2014年9月26日晚上，佔領行動的核心成員在旺角開會，準備5日後的行動（當時原定10月1日啟動佔中）。同一時間，「雙學」率眾衝入俗稱公民廣場的政府東翼前地，佔領的「劇本」從此改寫。

由佔領中環變成佔領金鐘，學生要求對話，又要求時任特首梁振英下台，時至10月2日，氣氛趨緊張，警員運送橡膠子彈和催淚彈入特首辦。「我們看着有槍，一盒二盒運入去。是不是真的？會否隨時六四一樣？」政府答應對話後，歐耀佳的憂慮沒發生，但雙學於11月30日宣布行動升級，呼籲群眾聚集，氣氛又再緊張，「我唯一可做的部署，就是在每個重要位置，都要有surgeon（外科醫生）」。

憂六四重現 斥學生強硬「搞亂檔」

「那晚氣氛好緊張，你勸也勸不到，唯一可以做是支援，那晚真的由添馬公園打到去海旁。」歐耀佳憶述，早有人勸說要結束佔領旺角，集中火力在金鐘；又有人建議放行金鐘道；學生與時任政務司長林鄭月娥會面後，也是「見好收場」的時機，但學生一一拒絕，立場硬得很。「我一直都在，（學生）10月初已想踢走三子，覺得是他們才可以搞到那麼大，不是你們三子。」然而，在歐耀佳眼裏，學生才是「搞亂了檔」。

怕連累隊員 遺憾未為佔運自首

在那79天，穿著反光急救背心的歐耀佳穿梭佔領區醫療站，也參與核心會議，但他沒與三子一起自首。「一路以來，我是戰友，我有小小遺憾，我好似縮了沙。」他解釋，許多醫科和護士學生在發放催淚彈後走到金鐘，他們隨時會被捕，「我叫他們全部在我下面登記，有任何事就說是醫療隊」，結果那張名單兩日內有300多人登記。「我有多一個考慮，我是team head，我自首，承認犯罪，下面班人全部犯罪。與醫療隊傾過後，我不可以自首。」

「我在這處，有遺憾，我覺得，戰友呀，你明不明白？」同一番話，他說了好幾遍。

同天主教徒 不覺林鄭信同一上帝

佔領行動過了差不多5年，政改原地踏步，參政的非建制年輕一代漸被消磨，參選的被取消資格，當選的也被取消資格，最近政府更要修訂《逃犯條例》，歐耀佳愈說愈透不過氣，他認為現任官員大多是港英政府訓練出來的精英，理應講求規矩，豈料「（林鄭月娥）在立法會，連『廢話』都說得出口」。

與林鄭月娥同樣信奉天主教，歐耀佳反問：「她與我同信一個上帝？我覺得不是，她信同一個主，不會這樣表現，應似我的表現，哈……」

在這個關頭，有人選擇移民，也有人送子女到外國讀書。60歲的歐耀佳上月底在廣華醫院退休，也選擇暫別香港。

感在港人性愈美善 愈易受攻擊

歐耀佳說，一來他喜歡到災區和戰地救人，這是他早有準備的退休計劃，每次出外3個月，回來會到公立醫院當兼職醫生；二來也想出外唞一唞氣，「香港近幾年政治氣氛很差，我要出去（戰地）吸一下新鮮空氣」。

曾到過災區，也深入戰地，歐耀佳本月14日第18次出外服務，跟隨紅十字會到南蘇丹。那裏被列為全球最不幸，他在離港前夕卻說在戰地會很舒服，「去這些地方的人都有一種passion（熱情），你會遇到一些人，見到beauty of mankind（人性美善）」。

香港沒有人性美善嗎？歐耀佳說：「有，但不同情况，香港愈有beauty of mankind，愈被人攻擊。」