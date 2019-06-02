雙非童縱減 北區校料叩門競爭更烈 小一派位公布 東涌校稱收珠海家長查詢

兒子獲首志願 家長稱「筵開十席」慶祝

政府2013年正式實施「零雙非」政策，今年雙非學童大減；參與小一統一派位學生減15%至2.7萬名學童，當中約73%獲派首三志願。九龍城華德學校是今年名校區41九龍城校網的統一派位中心，昨早8時半已有10多名家長在中心門外等候。9時半公布結果後，去年專程搬到該校網居住的家長王太，喜聞兒子獲派第一志願喇沙小學，稱會「筵開十席」慶祝。

另一邊廂，俞太雖然亦特意月花兩萬元租金搬到該區，惟最後未能如願以償，孩子獲派從沒填寫的跨區學校。她質疑小一入學機制下，學校就學童是否有宗教信仰等因素打分是不公平做法。

北區早前因應雙非學童大減，大部分學校協議盡量不收多於3名叩門生，其中打鼓嶺嶺英公立學校今年只會收3名叩門生，校長朱國強估計，今年也許有50至80份叩門申請，預料競爭較去年更激烈。他解釋去年約有80份申請，但設約8個叩門位，當中因有學生轉了校，最終派位後再收約14人，今年估計沒人退學，「只有3個位了」。鳳溪創新小學校長李淑賢亦認同會增加競爭，「若每間學校大家也有協商，叩門位一定少了」，又稱該校盡量不收同區叩門生。

港珠澳橋通車 3東涌校納跨境童網

因應港珠澳大橋去年10月通車，今年「跨境學童專用校網」首次包括3間東涌學校，其中香港教育工作者聯會黃楚標學校校長黃錦良表示，要待註冊後才知具體跨境生人數，但「事實上已經很少學生（跨境生）來報讀，雙非潮陸續都已經完」。不過他說近日亦收到個別居於珠海跨境學童的家長查詢叩門安排，「因為有些家長未趕及統一派位，要稍後再看看學校和校巴的安排，但相信數目不會多」。他強調會優先讓曾參與派位學生叩門；該校今個學年全校有20多名居於珠海的跨境學童，部分在大橋通車後插班入讀。