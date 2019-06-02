屯門婦放養 10山羊闖屋苑覓食

新界養羊毋須領牌

昨早近11時，警方接獲多人報案，稱屯門兆康苑附近有大批流浪動物徘徊，警員到場發現為數約10隻山羊在五柳路迴旋處行走，及後經兆康苑巴士總站走入兆康苑內，在花圃吃草。

老婦執角罵羊：以後冇得出去

約一小時後，一名年約70歲老婦前來趕羊，其間手執羊角責罵羊群：「以後冇得出去！無嘢食，話之你哋餓死。」羊群應聲跟隨老婦返回羊欄。飼主表示，她在藍地康寶路一處空地自製羊欄飼養10多隻山羊，每隻都有名字，其中一隻名為「豆豆」的黑白色公羊為首領，平日放養牠們到附近吃草，認為自己跟其他人養貓狗差不多。她說，昨早「豆豆」帶領羊群出外「搵食」，詎料羊群愈走愈遠，最終走到200米外兆康苑花圃吃草，其間「豆豆」一度走失，幸最後「迷途知返」。

居於茵翠豪庭的陳女士說，附近常有山羊出沒，帶來異味及造成滋擾，兩年前曾向漁護署投訴不果。元朗動物教育基地「羊咩咩樂園」負責人、人稱「羊佬」的邱伯表示，本地沒有野生山羊，多為農莊牧場之間互相售賣羊苗飼養。他稱山羊不時趁圍欄打開或有破損時逃走，但牠們認路能力高，除非被流浪狗嚇怕，或誤認其他狗為牧羊犬，否則吃飽後便懂得回家。