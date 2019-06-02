稱六四集會為悼念 李卓人：別糾纏「愛國」

李卓人說，早年的燭光集會，最早出現現場的不是經歷六四的年老、年長一代，反而是一群年輕人，「全部拿着麥當勞在吃的，等晚會開始」。他認為支聯會辦六四集會是「用盡香港僅有的自由空間」，將北京民運的記憶及「天安門母親」和難屬的訴求一直傳承。他亦明白雨傘運動後的本土思潮令年輕人提出與支聯會、六四及「愛國」議題切割，但強調六四集會「最大公約數是悼念、譴責屠城」，呼籲年輕人可抱不同心態出席，「不要糾纏於是否『愛國』」，但亦不要否定其他「愛國」的人。

張文光憶述已故支聯會主席司徒華生前說過「民運路是漫長崎嶇」，他和很多流亡海外的學運人士當年認為平反只是數年之事，然而至今六四仍未允許被重新評價，令他領悟「漫長崎嶇」的意思。他又說，香港自1989年起是最有力、最支持中國民運的地方，世界其他地方，如加拿大是「看到香港維園的燭光後才舉行悼念活動」，而身處內地的天安門母親及難屬對港人拒絕遺忘、對六四死難者公開悼念也報以感激。

李柱銘帶導賞團 「不放棄就無失敗」

社運人士陳景輝今年第6年舉辦六四導賞團，昨邀請到李柱銘一同帶領參加者由跑馬地走到中環，重踏當年集會地點。李柱銘認為最具象徵意義的是新華社舊址，憶述當時參加者群情洶湧，於8號風球下集會，隔空支持學運。當時左中右派均支持建設民主中國，有新華社職員默默在舊址大門掛上橫額，支持北京學生，又有人在中銀大廈玻璃幕牆掛上標語，形容當時為港人最團結的時候。對於平反六四未有進展，他認為希望在轉角，「不放棄就無失敗」，若是有心人，只要做好本分，行使應有權利，即使爭取方式不同，最終都會是同路人。