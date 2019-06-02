業界指港農場3000豬可供應 賣出價升四成

香港農業聯合會主席陳建業表示，一般農場豬養至6個月大、約重180斤才推出市場，早前有10多天主要靠本港供應活豬，因此本地豬存量不多，現全港約有7萬隻豬，適齡6個月可供銷售約有3000隻。

元朗豬農「英明黑真豬」豬場場主尹偉明表示，全港所有農場目前約有8萬隻不同大小的活豬，平日活豬可養至約230斤才出售，「但其實無硬標準，如果個價好可以早點賣」，例如達到約150斤的活豬也可應市。他認為，本地農場應可維持連續10多天每日供應500、600豬，即連日應可供應約6000隻本地豬。他稱農場出售活豬的價錢已由前日約22元一斤，升至昨日31元一斤，料未來幾天豬肉價「會有少少偏貴」。

據荃灣屠房昨發通告，指現有客戶要求提供的最高屠宰量為平常的一倍，該屠房每日屠宰量上限為600隻豬，因應人手及運輸系統問題，只提供凌晨2時至早上7時的夜屠，並優先供給現有客戶，暫未能供給新客戶。陳建業稱，平日荃灣屠房會於凌晨4時、早上7時及9時分三段時間屠宰，現有安排不算縮短時間。

業界發聲明 斥內地把關不力

另外，香港農業聯合會及香港禽畜業聯會昨以「部門把關不力，依法問責究治」為題發聲明，對內地檢疫的疏忽職守及把關不力感到不滿，並引述消息指內地豬場爆發非洲豬瘟仍有活豬供港，打擊本港豬行業，要求嚴查內地供港豬場，加強檢驗檢疫。