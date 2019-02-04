北角肉檔25人排隊 主婦為包糉 420元買4斤豬腩

昨早11時半，春秧街永利肉食公司門外已有25人排隊。隊伍中間的蔡太稱自己已排了5分鐘，為包糉買腩肉，但走遍炮台山超市都無腩肉賣，走到春秧街的肉檔才找到。她表示不知平日價錢，最後用420元買了4斤豬腩，即約105元一斤。另一主婦梁太稱，每逢周末「大製作」，全家10多人吃飯，昨日特別想買豬骨煲湯，因此向糖水道肉檔訂了100元豬骨，每斤由平日50至60元，加至80元。她認為「啖湯好重要，就算用雞湯煲都要落瘦肉」，又感一斤多應該不夠，但無奈反問：「難道我買200元豬骨？」

來貨10時賣光 肉檔老闆：肯定加價

北角糖水道肉檔新華園的老闆娘陳太稱，昨晨從荃灣屠房來貨的5隻豬，早上10時多已賣完，下午12時半再入1隻豬。中午有貨到時，檔口約10人圍着排隊。陳太稱：「肯定要加價，來貨價貴了，要3000幾一擔（一擔100斤）！」據食環署網頁，今次停售活豬前，屠房拍賣價平均每擔2078元。她估計，整體零售價約加了兩至三成。

陳太又不滿早前荃灣屠房停止宰豬，「（之前）應該要開放荃灣（屠房）劏啦。你無事，應該要劏嘛，令市民無得食，食肆又無得用」。另外，柴灣有街市肉檔檔主表示，昨早已加價，平日瘦肉賣44元一斤，昨賣80元；排骨平日賣60元，昨加價至90元。而昨日售賣完剩下的貨尾後，他亦預計需要暫時休業至星期三。

香港冰鮮禽畜業商會主席郭時興表示，冰鮮豬肉來貨價沒升，他都無打算加價，「瘦肉同排骨都是約27、28元一斤」。他觀察到首次非洲豬瘟時，冰鮮豬肉生意增三成，近日生意則比平日多一兩成，加上端午節臨近，計劃多入四至五成貨。