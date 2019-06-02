病豬存欄6日 被斥「難以置信」 專家議員促豬屠房日日清

食環署初步調查顯示，涉事死豬上月25日運到上水屠房，當時未現病徵，至前晚驗出病毒。病豬存欄已6日，香港城市大學動物醫學及生命科學院副院長Dirk Pfeiffer認為是難以置信，「我不能理解豬為何要在屠房逗留6日，需要找出原因。」

學者料病豬或在內地染病

Dirk Pfeiffer認為，屠房應日日清，因豬逗留時間愈長，病豬由潛伏期發展至傳播期、感染其他豬的風險愈高，更有可能污染工作人員、訪客衣物，將病毒帶到農場或傳染野豬。另他認為是次病豬在內地染病毒的機率較高。城大動物醫學院專業教育及發展總監王啟熙亦說，基於疾病控制和動物福利，豬應在抵達屠房當日屠宰。

農業聯會議員稱只可留屠房3日

農業聯合會主席陳建業亦斥病豬留6日，「離譜！有何可能？」，說10多年前有屠房人員說入場豬須於3日內屠宰，因場內的豬不可進食，放太久不人道。他表示，買手買豬後未必即宰，有時價低會入多點貨存欄，待價高再轉售，他要求屠房「日日清」。

漁農界立法會議員何俊賢稱，有守則規定活豬在宰房只可留3日，每個存欄約有40隻豬，病豬逗留期間或傳播病毒，批評食環署「視而不見、失職和監管不力」。他認為屠房應日日清，如入豬量多於宰屠量，可先屠宰當作冰鮮肉儲存，「可能蝕少少，也好過（屠房停運）每日蝕幾百萬元」。

陳肇始沒回應有否違規

陳肇始昨午與鮮肉業界會面後，被問病豬存欄6日有否違反規定，她無具體回應，只重申業界認同盡量縮短豬逗留屠房時間，目標是日日清。與會的鮮肉大聯盟副主席關國華則認為無可能，但已通知業界因應需求入口豬，並期望業界於36小時內完成屠宰，他指今次病豬是可做燒臘的中豬，估計入貨多於每日需求，故停留多日。與會代表鮮肉大聯盟理事凌偉業稱，盡量縮短豬的逗留時間，現需時溝通，目標逗留時間少於4日。

專家倡研邊境測試病毒

現時獸醫只在文錦渡口岸及活豬入屠房下車前，目測活豬有無病徵，不會逐批驗，食環署助理署長（風險管理）徐樂堅昨說，國際間判斷豬有否發病，都是看表徵。Dirk Pfeiffer則認為，觀察表徵是正確方向，但港府亦應探討在邊境測試病毒是否可行。

王啟熙認為防控需多管齊下，包括本地和進口豬分屠房處理、檢測內地豬場的樣本、內地豬運港須直接且迅速等。