審計署曾轟產業署覆檢官地積壓

當年2000幅地要覆檢 年挑85幅

為了地盡其用，政府去年發表的《施政報告》提到，會加強在政府用地落實「一地多用」的多層發展模式。政府初步物色的項目包括重建屯門診所、發展上環消防局旁的擬建救護站，以及整合荃灣市中心數幅政府用地。翻查資料顯示，該批政府土地，部分項目如屯門診所來自政府產業署的覆檢結果。

產業署覆檢政府物業用地工作緩慢，財經事務及庫務局早於2010年責成產業署檢視建有政府物業的土地使用情况，從中找出未盡其用的土地，供重新發展。審計署2017年發表的報告，揭示產業署每年僅挑選85幅政府用地覆檢，積壓大量個案有待檢視，又批評產業署未有訂立先後次序，或會忽略一些具發展潛力的土地。

審計報告提到，政府產業署的資訊系統記錄了全港有3794幅政府用地，扣除預留土地包括904幅空置校舍土地、508幅重置困難而列為低優先次序的土地、380幅面積少於500平方米的土地，餘下約2000幅政府用地需要檢視。產業署回覆本報查詢時表示，在2010至2018年間，已完成了823幅政府用地的覆檢個案。

產業署：9年共覆檢823幅

對於一些未被挑選作覆檢的個案，例如已停用多年的供水設施，產業署表示按現行機制，相關部門應確保物業得以善用，若不需要相關用地，可交回地政總署，並按「一地多用」政策發展成為跨局的多層「政府、機構或社區」設施。產業署又解釋，由於水務署有需要繼續使用大埔頭濾水廠，故該廠未被納入「一地多用」發展項目。