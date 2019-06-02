行山客揭「荒廢」 積水成蚊樂園

帖文其中一張在廠內拍攝的相片，顯示一幅牌匾寫有大埔頭濾水廠於1982年完成擴建工程，由時任水務署長湯連生主持啟用典禮。本報記者以此向水務署查詢，揭示這項水務設施閒置多年。

記者逗留半小時 遭蚊叮逾10處

大埔頭濾水廠位於大埔道太和段山上，有一條山路小徑及一條車路通往，平日人迹罕至。記者前往該濾水廠了解，發現有人將貨物搬入行政大樓，他們承認是水務署員工，表示行政大樓用作貨倉，存放鄰近大埔濾水廠的化學品。廠內濾水設施，包括沉澱池載滿積水，四處長滿雜草，滋生大量蚊子，記者逗留約半小時，雙手已遭蚊叮逾10處。現場所見，該廠並非整座行政大樓均放置貨物，部分設施如化驗室人去樓空，但留下不少「撤出」時的痕迹，包括濾水廠平面圖、員工上班簽到簿、可調校日期的印章，顯示最後使用日期為2003年3月。置身其中，時間彷彿停留在「撤出」一刻。

食環署：未發現廠內有蚊患

食環署表示，大埔頭濾水廠500米半徑範圍內有民居，該署接獲本報查詢後，即時安排防治蟲鼠組人員到場巡視，未發現廠內有蚊患，但亦安排承辦商在濾水廠一帶公眾地方做防治蚊蟲工作。

水務署稱，由於濾水廠鄰近食水配水庫，該署不會在濾水廠作霧化處理或施放蚊油等，但會清除積水及清理雜草，減少蚊蟲滋生。大埔區議會環境、房屋及工程委員會主席陳笑權說，濾水廠關閉多年，雖然遠離民居，但大量積水容易滋生蚊蟲，希望政府加緊滅蚊。